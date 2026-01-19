Accidente de trenes en España deja al menos 39 muertos y más de 150 heridos

El domingo 18 de enero, alrededor de las 19:30 hora local, dos trenes de alta velocidad colisionaron y descarrilaron en la localidad cordobesa de Adamuz, dejando un saldo devastador: 39 personas fallecidas y al menos 152 heridas, según confirmaron la Guardia Civil y el servicio de emergencias andaluz.

Uno de los convoyes se dirigía a Madrid Puerta de Atocha desde Málaga, mientras que el otro viajaba hacia Huelva desde la capital española. El impacto se produjo en un tramo de vía contigua, generando un descarrilamiento múltiple que sorprendió a los pasajeros. Testigos relataron que el tren comenzó a temblar violentamente antes de salir de la vía, lo que desencadenó escenas de pánico y caos.

Causas del accidente



El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, ofreció una rueda de prensa en la que, tras consultar con expertos ferroviarios, calificó el accidente como “tremendamente extraño”. Subrayó que ocurrió en una recta, que el tren de Iryo siniestrado era “prácticamente nuevo, con menos de cuatro años de servicio” y que la vía había sido renovada recientemente, en mayo, con una inversión de 700 millones de euros.

La empresa italiana propietaria de Iryo informó en un comunicado que el convoy había sido revisado apenas tres días antes, el 15 de enero. Además, aseguró mantener contacto permanente con todas las instituciones implicadas —Ministerio de Transportes, ADIF, Delegación del Gobierno, Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Adamuz y Córdoba— y agradeció la rápida respuesta y el despliegue de recursos humanos y técnicos desde el primer momento.

Por su parte, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, declaró este lunes en la Cadena SER que se trata de “un accidente en circunstancias extrañas” y pidió evitar especulaciones hasta que la comisión independiente de investigación concluya su trabajo. Detalló que el descarrilamiento ocurrió en un tramo recto, limitado a 250 km/h, donde uno de los trenes circulaba a 205 km/h y el otro a 210 km/h, descartando así el exceso de velocidad como causa.

Respuesta de emergencia

El despliegue de emergencia fue inmediato. Más de 200 efectivos de bomberos, Guardia Civil, sanitarios y Protección Civil acudieron al lugar del accidente. Se habilitaron hospitales en Córdoba y localidades cercanas para atender a los heridos, de los cuales 48 permanecen hospitalizados, 12 en unidades de cuidados intensivos

La parte más afectada del accidente fueron los dos primeros vagones del tren Alvia, donde viajaban 53 de los 200 pasajeros. Ambas unidades se precipitaron por un terraplén de aproximadamente cuatro metros, quedando gravemente dañadas tras el impacto.

La Guardia Civil, que investiga el lugar del siniestro, ha habilitado oficinas en Córdoba, Huelva, Málaga y Madrid para atender a los familiares directos de las víctimas, quienes pueden presentar denuncias y aportar muestras de ADN con el fin de cotejarlas con los fallecidos y avanzar en el proceso de identificación.

