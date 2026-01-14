Expreso
accidente saqui
Estado en el que quedaron los automotores después del accidente de tránsito.Cortesía/Bomberos Latacunga

Accidente de tránsito deja una persona fallecida y 12 heridos

Colisión entre una volqueta, un bus intercantonal y un taxi movilizó a varias unidades de emergencia 

El Cuerpo de Bomberos de Latacunga atendió oportunamente una alerta emitida por el sistema ECU-911 sobre un accidente de tránsito ocurrido en la Panamericana norte E35, específicamente en el ingreso al cantón Saquisilí, una vía de alto flujo vehicular que conecta a varios cantones de la provincia de Cotopaxi.

accidente del camion de basura en quito

Video viral muestra choque de camión recolector en Quito. Emaseo se pronunció

Tras recibir la notificación, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y se despacharon varias unidades de respuesta, entre ellas ambulancias y equipos especializados de rescate, con el objetivo de brindar atención prehospitalaria a las personas afectadas y asegurar el área del siniestro.

Al llegar al lugar del accidente, el personal de Bomberos constató la colisión de tres vehículos: una volqueta, un bus de transporte intercantonal y un taxi. El impacto provocó una escena de alta complejidad, por lo que fue necesaria la intervención coordinada de los equipos de emergencia.

Los rescatistas realizaron el triaje a un total de 12 personas involucradas en el siniestro, con el fin de priorizar la atención médica según la gravedad de las lesiones. Se confirmó el fallecimiento de una persona en el sitio del accidente, pese a los esfuerzos realizados.

Atención a heridos y traslado a casas de salud

Las personas heridas fueron estabilizadas en el lugar por el personal de emergencia y posteriormente trasladadas a diferentes centros de salud de la ciudad de Latacunga, donde reciben atención médica especializada. Hasta el cierre de esta información, no se han detallado las identidades ni el estado de salud actualizado de los afectados.

Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución, especialmente en tramos de alta velocidad como la Panamericana, donde un descuido puede tener consecuencias fatales.

Una vez controlada la emergencia y evacuados los heridos, el personal del Cuerpo de Bomberos de Latacunga realizó labores de limpieza en la calzada, retirando escombros y restos de los vehículos involucrados, lo que permitió habilitar nuevamente la circulación vehicular y garantizar la seguridad de quienes transitan por el sector. (GT) 

