Video viral muestra choque de camión recolector en Quito. Emaseo se pronunció

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un camión recolector se impacta contra una vivienda

El camión recolector de basura se impactó contra la fachada de una vivienda en el barrio El Edén, al sur de Quito.

La mañana de este miércoles 14 de enero circuló en redes sociales un video que generó preocupación entre la ciudadanía, en el que se observa a un camión recolector de basura impactarse contra la fachada de una vivienda en el sur de Quito.

El hecho ocurrió en el barrio El Edén, donde, según las imágenes difundidas, el camión de recolección de basura se encontraba subiendo una pendiente mientras el personal municipal realizaba la recolección de fundas. En el clip se evidencia que el vehículo empieza a retroceder y, al intentar girar, termina chocando contra la infraestructura de una vivienda del sector.

Ante la difusión del video y versiones publicadas en la red social X que señalaban una supuesta falla mecánica, la Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (EMASEO) atendió lo sucedido y emitió un comunicado oficial para aclarar las circunstancias del incidente.

EMASEO descarta falla mecánica

De acuerdo con el comunicado emitido por EMASEO, el evento no obedeció a una falla mecánica del vehículo, como se había señalado de manera imprecisa en redes sociales. Según el reporte preliminar levantado en el sitio, el hecho se produjo a causa de una maniobra preventiva realizada por el conductor.

La entidad explicó que, ante una situación de riesgo en la vía, el conductor ejecutó una acción controlada con el objetivo de evitar un accidente de mayores proporciones, priorizando la seguridad de peatones y de otros usuarios de la vía.

Atención inmediata y protocolos activados

EMASEO informó que, de forma inmediata, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la compañía aseguradora acudieron al lugar del incidente. Las autoridades procedieron conforme a los protocolos establecidos para resguardar los bienes de los propietarios afectados y garantizar la seguridad del entorno. No se reportaron personas heridas como consecuencia del impacto.

Finalmente, EMASEO reiteró su compromiso con la seguridad vial, la transparencia informativa y el estricto cumplimiento de los protocolos de operación y mantenimiento de su flota vehicular, señalando que continuará colaborando con las autoridades competentes para el esclarecimiento total de los hechos.

