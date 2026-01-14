Colapso de vivienda en el sector La Tola deja cuatro personas rescatadas en Quito

El colapso estructural de una vivienda en La Tola movilizó al COE Metropolitano, Bomberos de Quito y entidades municipales

El colapso de una vivienda en el sector La Tola, en el centro de Quito, dejó cuatro personas rescatadas.

La tarde de este martes, una vivienda colapsó en el sector de La Tola, en el centro de Quito, específicamente en la intersección de las calles Chile y Pedro Calixto, lo que generó una rápida movilización de los organismos de emergencia.

Tras el colapso estructural, el Municipio de Quito activó de inmediato un trabajo interinstitucional junto al Cuerpo de Bomberos de Quito y varias entidades municipales para atender la emergencia y resguardar la zona.

Cuatro personas rescatadas tras el colapso

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano confirmó que cuatro personas fueron rescatadas con vida de entre los escombros. De ellas, dos presentaron heridas leves, mientras que las otras dos fueron dadas de alta tras recibir atención médica.

Como parte de los protocolos de búsqueda y rescate, se realizó la suelta de dos canes especializados, quienes descartaron la presencia de personas atrapadas con vida bajo los escombros.

✅ Desplegar personal técnico y maquinaria pesada.⁰✅ Establecer el perímetro de seguridad⁰✅ Realizar sobrevuelos de apoyo⁰✅ Controlar el tránsito vehicular



⚠️ Actualización: Cuatro personas fueron rescatadas; dos presentan heridas leves y dos fueron dadas de alta.🧵 pic.twitter.com/SFFPovdckB — COE Quito (@coequito) January 14, 2026

Acciones desplegadas en la zona

Las autoridades informaron que actualmente se ejecutan varias acciones de seguridad y control, entre ellas:

Remoción de escombros con maquinaria pesada

Despliegue de personal técnico especializado

Establecimiento de un perímetro de seguridad

Sobrevuelos de apoyo para evaluación de riesgos

Control del tránsito vehicular en el sector

Viviendas aledañas bajo evaluación

Según imágenes difundidas por el COE Metropolitano, la vivienda colapsada quedó completamente reducida a escombros. Las tomas aéreas evidencian que alrededor del inmueble afectado existen otras viviendas cercanas, por lo que se realizan evaluaciones técnicas para determinar posibles riesgos estructurales adicionales.

🚨 #Activados24Siete | Tras el colapso estructural registrado en las calles Chile y Pedro Calixto, sector La Tola, el @MunicipioQuito activó de inmediato un trabajo interinstitucional junto a @BomberosQuito , @PatrimonioQuito , @ObrasQuito , @AMT_Quito y operadores zonales para: pic.twitter.com/G41w5a64wz — COE Quito (@coequito) January 14, 2026

Las autoridades municipales mantienen el monitoreo permanente del sector y exhortan a la ciudadanía a evitar la zona mientras continúan las labores de emergencia.

