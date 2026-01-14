Vecinos denuncian ocupación indebida del espacio público en Cumbayá

En Cumbayá crece el malestar ciudadano por la ocupación del espacio público en varios sectores de la parroquia. Moradores denuncian que restaurantes y cafeterías han extendido mesas, sillas y parasoles hacia aceras y pasajes peatonales, dificultando el libre tránsito y generando incomodidad entre los vecinos.

Le invitamos a que lea: Asesinato en Quito: Policía captura a sospechoso por muerte de guardia en cafetería

Pasajes peatonales ocupados por mesas y sillas

Uno de los puntos más visibles es el pasaje Santa Lucía, un corredor de uso exclusivo para peatones que, según los habitantes, se encuentra parcialmente tomado por mobiliario de locales gastronómicos. “Es un espacio de libre circulación que ahora está ocupado por mesas de restaurantes”, señalan los residentes del sector.

¿Cómo enfrentará Quito la inseguridad en 2026? La estrategia de Pabel Muñoz Leer más

Jesús Guachamín, líder barrial del Chaquiñán, afirma que este no es un caso aislado. Entre las calles Francisco de Orellana y la vía del Ferrocarril, explica, varios establecimientos han optado por sacar mobiliario al exterior para atender a sus clientes. Esta práctica, añade, también se replica en el parque central de Cumbayá. Guachamín asegura que ha solicitado controles al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) parroquial y al Municipio, sin obtener respuesta.

La inconformidad vecinal se extiende a otros problemas relacionados con el uso del espacio público. En el sector La Primavera, habitantes denuncian el cierre de varias calles mediante rejas y vallas instaladas por motivos de seguridad. Según los vecinos, llevan varios días solicitando al Municipio el retiro de estos cerramientos, que consideran ilegales.

Ante las alertas ciudadanas, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) acudió al sector y, de acuerdo con un informe oficial, el pasado 30 de diciembre constató la instalación irregular de mallas en la vía pública, lo que constituye una ocupación indebida del espacio público. Por ello, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra los responsables y se coordinó con la Administración Zonal de Tumbaco la restitución de las vías.

@amcquito @MunicipioQuito Pasaje Santa Lucía en cumbayá, lugar de libre tránsito peatonal de los estudiantes de la @USFQ_Ecuador está tomado por mesas de los restaurantes causando incomodidad, hasta cuando @pabelml hacen algo? @LaCarol_M @EcuavisaInforma pic.twitter.com/A2jm4a7Vsz — cucurucho (@queridoquito) January 12, 2026

Gabriel Acosta, morador de Cumbayá, recuerda que en meses anteriores el parque central también fue utilizado para una feria de autos, lo que refuerza la percepción de falta de control. “Cumbayá no tiene control del espacio público”, afirma.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.