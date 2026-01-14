Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

restaurant-tables
Referencia. Espacios peatonales invadidos por mesas y rejas generan malestar en Cumbayá.Freepik

Vecinos denuncian ocupación indebida del espacio público en Cumbayá

Moradores aseguran que locales comerciales ocupan espacios públicos sin autorización del Municipio de Quito

En Cumbayá crece el malestar ciudadano por la ocupación del espacio público en varios sectores de la parroquia. Moradores denuncian que restaurantes y cafeterías han extendido mesas, sillas y parasoles hacia aceras y pasajes peatonales, dificultando el libre tránsito y generando incomodidad entre los vecinos.

Le invitamos a que lea: Asesinato en Quito: Policía captura a sospechoso por muerte de guardia en cafetería

Pasajes peatonales ocupados por mesas y sillas

Uno de los puntos más visibles es el pasaje Santa Lucía, un corredor de uso exclusivo para peatones que, según los habitantes, se encuentra parcialmente tomado por mobiliario de locales gastronómicos. “Es un espacio de libre circulación que ahora está ocupado por mesas de restaurantes”, señalan los residentes del sector.

UPC Quito

¿Cómo enfrentará Quito la inseguridad en 2026? La estrategia de Pabel Muñoz

Leer más

Jesús Guachamín, líder barrial del Chaquiñán, afirma que este no es un caso aislado. Entre las calles Francisco de Orellana y la vía del Ferrocarril, explica, varios establecimientos han optado por sacar mobiliario al exterior para atender a sus clientes. Esta práctica, añade, también se replica en el parque central de Cumbayá. Guachamín asegura que ha solicitado controles al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) parroquial y al Municipio, sin obtener respuesta.

La inconformidad vecinal se extiende a otros problemas relacionados con el uso del espacio público. En el sector La Primavera, habitantes denuncian el cierre de varias calles mediante rejas y vallas instaladas por motivos de seguridad. Según los vecinos, llevan varios días solicitando al Municipio el retiro de estos cerramientos, que consideran ilegales.

Ante las alertas ciudadanas, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) acudió al sector y, de acuerdo con un informe oficial, el pasado 30 de diciembre constató la instalación irregular de mallas en la vía pública, lo que constituye una ocupación indebida del espacio público. Por ello, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra los responsables y se coordinó con la Administración Zonal de Tumbaco la restitución de las vías.

Gabriel Acosta, morador de Cumbayá, recuerda que en meses anteriores el parque central también fue utilizado para una feria de autos, lo que refuerza la percepción de falta de control. “Cumbayá no tiene control del espacio público”, afirma.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Vecinos denuncian ocupación indebida del espacio público en Cumbayá

  2. Aguiñaga y Orlando: la alianza para promocionar la sazón de la Costa en Europa

  3. ONU acusa inacción del Gobierno ante víctimas del caso Furukawa

  4. ¿Qué significa la llegada de Rivadeneira para la Revolución Ciudadana?

  5. Vecinos del sur de Quito insisten en la salida de cárcel y reapertura de una vía

LO MÁS VISTO

  1. Aguiñaga rompe pacto con Cañizares para nuevo acceso a Guayaquil por Daule

  2. ¿Quién es la asambleísta Rosa Torres y lo que dijo de polémicas fiestas en Madrid?

  3. Luciana Guschmer y Natalia Regge empiezan el año con marcas propias

  4. Dónde ver EN VIVO y alineaciones de Albacete vs Real Madrid por Copa del Rey 2025-26

  5. Chelsea vs Arsenal HOY: Alineaciones, hora y cómo ver EN VIVO la Carabao Cup

Te recomendamos