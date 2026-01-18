Quito: Dos siniestros de tránsito dejan 11 heridos y cierres viales este 18 de enero

Accidentes en la E35, sector Uyumbicho, y en el norte de Quito movilizaron a organismos de emergencia y hay cierre de vías

Personal de Bomberos liberó al conductor que quedó atrapado en la cabina del tanquero que transportaba leche.

La madrugada y mañana de este domingo 18 de enero del 2026 estuvieron marcadas por dos graves siniestros de tránsito registrados en la provincia de Pichincha, que dejaron un saldo preliminar de 11 personas heridas y provocaron cierres viales en puntos estratégicos.

Choque entre tanquero y bus en la vía E35, cantón Mejía

A las 06:20, una llamada de auxilio ingresó a la línea única 9-1-1, alertando sobre el choque de dos vehículos pesados con personas heridas y atrapadas en la carretera E35, en el sector de Uyumbicho, cantón Mejía.

Desde la Sala Operativa de Mejía se despacharon de forma inmediata ambulancias y equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos de Mejía, Cruz Roja Ecuatoriana y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con el apoyo de la Policía Nacional.

El personal de salud brindó atención prehospitalaria a seis personas heridas. Según información de las autoridades de tránsito, el siniestro se produjo por el impacto entre un tanquero y un bus de transporte de pasajeros.

Debido a la magnitud del accidente, la circulación vehicular en la E35 permanece totalmente cerrada en ambos sentidos mientras continúan las labores de atención y seguridad.

#Actualización | Siniestro de tránsito en Amaguaña.



🧑🏻‍🚒 Se registra ocho personas afectadas.



🚨 Nuestro equipo especializado en rescate liberó al conductor que quedó atrapado en la cabina del tanquero que transportaba leche.



🚧 La vía se encuentra cerrada en ambos sentidos. Si… pic.twitter.com/hj1yZvifC3 — Bomberos Quito (@BomberosQuito) January 18, 2026

Accidente de tránsito en el norte de Quito

Horas antes, a las 04:31, otro siniestro de tránsito fue reportado al ECU 911 en el norte de Quito, específicamente en la intersección de la avenida Antonio José de Sucre y Edmundo Carvajal.

Al lugar acudieron recursos de la Cruz Roja Ecuatoriana, Cuerpo de Bomberos de Quito, Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

El choque involucró a dos vehículos y dejó cinco personas heridas, quienes recibieron valoración médica en el sitio para luego ser trasladadas a distintas casas de salud.

Las autoridades informaron que la avenida Mariscal Sucre registra cierre total en sentido norte–sur, por lo que se recomienda tomar vías alternas.

Recomendaciones a la ciudadanía

Desde el ECU 911 se exhorta a la ciudadanía a:

Conducir con precaución

Respetar las señales de tránsito

Tomar rutas alternas ante los cierres viales

Comunicarse de inmediato al 9-1-1 ante cualquier emergencia

