Cuatro detenidos en flagrancia por robo de autopartes en el norte de Quito

La Policía capturó a cuatro hombres tras una alerta ciudadana en La Gasca. Conozca los detalles

Autopartes, herramientas y una sizalla fueron incautadas durante el operativo policial en el norte de Quito.

Una alerta ciudadana permitió a la Policía Nacional capturar en delito flagrante a cuatro hombres que presuntamente se dedicaban al robo de accesorios y autopartes de vehículos en el norte de Quito. El hecho ocurrió la mañana del sábado 17 de enero de 2026, alrededor de las 11:00, en las calles Francisco Javier Lizarazu y avenida La Gasca, en el distrito Eugenio Espejo.

Alerta ciudadana permitió captura en flagrancia en el norte de Quito

Según informó el mayor de Policía Byron Flores, jefe del distrito Eugenio Espejo, los agentes realizaban patrullajes preventivos en las inmediaciones de una unidad educativa cuando recibieron el aviso sobre un vehículo azul sospechoso, con varios ocupantes, que merodeaba la zona.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a cuatro hombres dentro del automotor, quienes presuntamente manipulaban piezas y autopartes sustraídas de otros vehículos estacionados en el sector. Durante el registro, la Policía halló varias autopartes, herramientas especializadas y una sizalla, utilizada para desprender los accesorios.

Los aprehendidos, cuyas edades oscilan entre los 28 y 40 años, serían residentes del barrio Toctiuco, en el centro de Quito. La Policía confirmó que uno de ellos tenía una orden de captura vigente, mientras que los otros tres registran antecedentes penales por distintos delitos.

Sospechosos fueron sorprendidos manipulando autopartes robadas

El procedimiento generó tensión en el sector, luego de que vecinos y conductores afectados reconocieran a los sospechosos. De acuerdo con el parte policial, las víctimas conocían previamente a los detenidos y habrían sido engañadas para permitir el acceso a sus vehículos, lo que provocó una fuerte reacción de la comunidad.

La situación se tornó violenta cuando varios moradores intentaron agredir a los sospechosos, por lo que los agentes intervinieron de inmediato y los resguardaron para evitar un posible linchamiento.

Aunque las víctimas inicialmente no querían presentar una denuncia formal, la Policía actuó conforme a la ley al tratarse de una infracción flagrante. Los cuatro hombres fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia y puestos a órdenes de la Fiscalía General del Estado, que abrió una investigación para determinar si los implicados forman parte de una banda dedicada al robo de autopartes en el norte de Quito.

Los objetos incautados —autopartes, herramientas y el vehículo azul— fueron ingresados a la cadena de custodia como evidencias del caso.

Según cifras de la Fiscalía General del Estado, el año 2025 cerró con 2.558 denuncias por robos de accesorios y autopartes a nivel nacional, siendo los jueves y viernes los días con mayor incidencia de este tipo de delitos.

