Salidas para el sector arrocero de Ecuador: buscando nuevos mercados internacionales

El arroz es uno de los productos más perjudicados por la tarifa del 30 % que se impuso mutuamente Ecuador y Colombia

Con la imposición de un arancel recíproco del 30 % para ingresar a Colombia, el arroz ecuatoriano tendría en los próximos meses un gran golpe económico, ya que se dificulta la entrada a su principal destino de importación.

Te puede interesar Riesgo país continúa a la baja tras emisión de bonos por $4.000 millones

Ecuador produce al año alrededor de 125.000 toneladas de arroz al mes. De esas, unas 60.000 toneladas son excedentes y son vendidas al vecino Colombia. Por lo que el pago de un gravame para poder pasar el producto ahora “lo que haría es sacar de ese mercado al arroz ecuatoriano”, espacio que sería ocupado por el contrabando y quizás por otro país como Estados Unidos, dice A Expreso José Luis García, coordinador de la Asociación Defensa del Arroz.

El pasado 21 de enero, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció desde Davos que Ecuador aplicaría un arancel del 30 %, denominado “tasa de seguridad”, a las importaciones provenientes de Colombia a partir del 1 de febrero. El mandatario justificó la medida alegando falta de cooperación colombiana en temas de seguridad y narcotráfico en la frontera. Como respuesta a esa imposición, Colombia impuso aranceles recíprocos del 30 % a productos ecuatorianos, iniciando un conflicto comercial.

Ecuador obtiene tasas por debajo del 9% en su retorno al mercados de bonos Leer más

El arroz, un producto clave entre Ecuador y Colombia

Uno de los principales productos que Ecuador vende a Colombia, es el arroz, por lo que el nuevo gravamen obligaría al sector arrocero a buscar otros destinos internacionales para exportar. “El excedente que nos queda en Ecuador, siempre lo hemos vendido solo a Colombia que, si bien es cierto, necesita el arroz mes a mes, hemos puesto solo los ojos ahí”, cuestiona.

García explica que desde el año pasado el sector arrocero ha venido buscando el apoyo real desde el Gobierno para promocionar el arroz ecuatoriano a otras naciones vecinas como Perú y Bolivia que también sufren de déficit de arroz. Pero no se ha avanzado en el tema, añade.

“El año pasado hubo reuniones de la industria y el Gobierno para promocionar el arroz a Centroamérica, pero no se llegó a un buen final. En Perú, por ejemplo, se promocionó pitajaya y el arroz que estaba buscando Perú, no”, detalló.

Según añade el vocero, quien genera la exportación de los productos ecuatorianos a través de las relaciones bilaterales y las estrategias es el Ministerio de Producción, cuya tarea en el envío de arroz, así como en moderar los precios de la producción de este grano de manera local, siguen pendientes.

Reuniones

En diversas provincias arroceras como Guayas y Los Ríos, los agricultores han iniciado asambleas para definir acciones de protesta o mesas de diálogo con el Gobierno Nacional. La intención es exigir medidas que compensen la pérdida del mercado colombiano, tales como el fortalecimiento de la reserva estratégica de arroz o la búsqueda de acuerdos comerciales alternativos.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO