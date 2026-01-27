Riesgo país continúa a la baja tras emisión de bonos por $4.000 millones

Ecuador marca su retorno histórico a mercados internacionales después de siete años con demanda récord de inversionistas

El Banco estadounidense JP Morgan elabora el indicador que se denomina EMBI+, más conocido como riesgo país.

El riesgo país de Ecuador cerró el pasado lunes 26 de enero en 436 puntos básicos, registrando una caída de 10 puntos en 3 días y alcanzando su nivel más bajo desde febrero de 2018, según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE).

La mejora del indicador coincide con el exitoso retorno del país a los mercados internacionales de capitales tras siete años de ausencia. Ecuador colocó el lunes una emisión doble de eurobonos por $4.000 millones, dividida en $2.200 millones con vencimiento en 2034 y $1.800 millones que vencen en 2039.

Una operación exitosa

Ecuador “golpea” a Colombia con alza de la tarifa del transporte de crudo por el SOTE Leer más

La operación registró un rendimiento promedio de 8,975% y reportó el diferencial más bajo de su historia frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La demanda alcanzó niveles históricos con órdenes por $18.000 millones de más de 340 inversionistas, equivalente a una sobresuscripción de 4,5 veces.

Bank of America y Citigroup coordinaron la transacción como bancos colocadores principales. Los fondos se destinarán a la recompra de bonos existentes con vencimientos en 2030 y 2035, como parte de una estrategia de reperfilamiento de la deuda externa.

Ecuador considera realizar una recompra de los eurobonos en circulación con vencimiento 2030 y 2035, cuyas ofertas de venta por parte de tenedores alcanzaron $2.480 millones y $2.122 millones respectivamente. El MEF informará el monto final de la recompra según los recursos disponibles.

La ministra de Economía, Sariha Moya, destacó que el país "vuelve a ser visto como un socio serio y confiable" y que este retorno marca "el inicio de una relación transparente y de largo plazo con inversionistas".

La última vez que el riesgo país se ubicó en 436 puntos fue entre el 1 y 4 de febrero de 2018. El indicador ha bajado 1.489 puntos desde que el presidente Daniel Noboa asumió el poder el 23 de noviembre de 2023.

El presidente había anunciado el 16 de enero la oferta de recomprar bonos 2030 y 2035, operación que mantuvo abierta hasta el pasado lunes 26 de enero. Esta primera emisión soberana desde 2019 representa un hito en la estrategia fiscal del gobierno para aliviar la presión de pagos de deuda en el corto plazo.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO