Ecuador obtiene tasas por debajo del 9% en su retorno al mercados de bonos

Ecuador logró financiarse en mercados internacionales con tasas por debajo del 9%, mejorando sustancialmente el 10.75% que pagó en su última emisión de 2019. La operación de $4,000 millones en eurobonos marca el regreso del país a mercados de capitales tras seis años, confirmó la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya en una entrevista en Teleamazonas.

Esta mejora en las condiciones crediticias refleja la confianza recuperada, que se tradujo en cifras récord. Los inversionistas ofrecieron $17,000 millones para financiar al país, una demanda "nunca antes vista por Ecuador" que históricamente no había superado los $1,000 millones, según Moya. Esta avalancha de interés no solo superó expectativas, sino que modificó las condiciones de la operación a favor del país.

La calidad de los inversionistas fue determinante. "Más de 340 cuentas participaron en la colocación de bonos", detalló Moya, y enfatizó que "no fue cualquier fondo de inversión el que ofertó financiamiento para el Ecuador. Eran inversionistas de calidad". Esta participación de fondos institucionales reconocidos explica por qué la calificadora Moody's subió inmediatamente la nota de Ecuador "en dos calificaciones hacia arriba".

El upgrade de Moody's confirma la sólida ejecución del programa económico. La calificadora evaluó "la cantidad de demanda que tuvo en el mercado y la calidad de la demanda" y determinó que Ecuador merecía una mejor calificación crediticia, lo que facilitará el acceso a financiamiento en mejores condiciones en futuras operaciones.

La estrategia de inversión pública

Las condiciones crediticias favorables reflejan el cumplimiento exitoso del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que validó la gestión económica de los últimos dos años. Ecuador redujo sostenidamente el riesgo país mientras demostraba resultados concretos: la inversión pública creció 41%, de $1,200 millones ejecutados en 2024 a $1,700 millones en 2025.

"Esta política ha sido muy bien recibida por los inversionistas, agentes de crédito y organismos multilaterales", destacó Moya. Los mercados confirmaron que Ecuador no solo ordenaba sus finanzas, sino que las usaba productivamente. "No es ordenar por ordenar las finanzas públicas, es ordenar para poder tener liquidez para atender las necesidades de los ecuatorianos", explicó.

Las condiciones crediticias favorables aseguran la continuidad de esta estrategia. El financiamiento externo barato reduce la presión sobre el sistema financiero local, liberando recursos para familias y empresas. "Cuando un gobierno no tiene acceso a financiamiento externo, pone mucha presión y requiere financiamiento de los bancos locales", explicó la ministra.

La operación también resuelve un problema estructural urgente. Ecuador enfrentaba vencimientos de deuda entre 2026 y 2030 que amenazaban con comprometer el presupuesto futuro. Al emitir $2,200 millones con vencimiento en 2034 y $1,800 millones para 2039, el país refinancia esas obligaciones problemáticas y libera espacio fiscal para mantener la inversión social y productiva.

La operación consolida un modelo que Ecuador busca mantener: disciplina fiscal validada internacionalmente que permite inversión sostenida en infraestructura y servicios sociales sin comprometer la estabilidad económica. "Este gobierno quiere seguir invirtiendo en obra pública, quiere fortalecer los servicios sociales", concluyó Moya, y las condiciones financieras obtenidas hacen viable esta estrategia a mediano plazo.

