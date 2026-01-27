Crédito del Biess al 2,99%: Cómo aplicar a la tasa de interés más baja de la historia

Este préstamo hipotecario tiene un plazo de financiamiento de hasta 25 años

Tras el lanzamiento de 'Credicasa', el nuevo proyecto del Gobierno Nacional que tiene la taza de interés más baja en el sector público y privado, hasta el momento, ciudadanos se preguntan cómo aplicar para adquirir su primera vivienda.

Este programa de crédito hipotecario, disponible exclusivamente para afiliados, jubilados y pensionados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), es otorgado por el Banco del Biess. Está destinado a las familias cuyo ingreso mensual no exceda los $1.527,94. El beneficiario deberá abonar el préstamo hipotecario, que puede ser de hasta $50.000, en un plazo máximo de 25 años.

Pasos para aplicar

Precalificación en Línea: Acceda al portal del BIESS y seleccione la opción "Préstamos Hipotecarios" para conocer el monto máximo de crédito disponible.

Ser afiliado con al menos 36 aportaciones individuales (6 de manera consecutiva) o jubilado. No tener deudas pendientes con el IESS/BIESS y contar con capacidad de pago.

Selección del Producto: En la solicitud, elija el tipo de vivienda (terminada, construcción, etc.) que corresponde a la tasa de interés del 2.99%.

Ingreso de Solicitud: Complete el formulario con la información de la vivienda y del vendedor, y espere la aprobación para proceder con la formalización.

Avalúo: Tras la aprobación, el BIESS realizará la valoración del inmueble.

Las viviendas que aplican a este tipo de crédito no superan el avalúo comercial de $55.049.

