El Biess lanza programa de crédito hipotecario con tasa de interés de 2,99 %

Se trata del programa Credicasa que conlleva la tasa de interés más baja de la historia

El Biess y el Gobierno lanzan programa de crédito hipotecario con tasa de interés de 2,99 %.

El Gobierno Nacional lanzó un nuevo programa de préstamo hipotecario que denominó Credicasa que se caracteriza por tener una tasa de interés anual del 2,99 %, el nivel más bajo registrado en el sistema financiero público y privado del país.

El anuncio lo hizo el presidente Daniel Noboa, a través de un video en sus redes sociales, publicación en la que además señala que su administración “ha ordenado la economía” del país. “Gracias a ese trabajo serio, hoy damos un paso histórico: ponemos a su disposición la tasa más baja de la historia del Ecuador en créditos hipotecarios”.

Este nuevo programa de crédito hipotecario, al que acceden solo los afiliados, jubilados y pensionados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), lo entrega el banco del Biess y está dirigido a las familias cuyos ingresos no superen los $1.527,94 mensuales.

El financiamiento de este préstamo es de hasta $50.000 con un plazo de pago de máximo de 25 años.

¿Quiénes específicamente acceden a este crédito?

Afiliados bajo relación de dependencia que acumulen 36 aportaciones y que las 13 últimas sean consecutivas

Afiliados voluntarios con las últimas 36 aportaciones consecutivas

Jubilado

Personas con discapacidad que sumen 18 aportaciones en total

¿Para qué tipo de vivienda aplica el crédito?

Este nuevo programa aplica para la compra de la primera casa del afiliado y para vivienda nueva con más de una habitación. Además, para una casa con avalúo comercial de máximo $55.049.

Programa Miti-Miti

Hasta ahora, la tasa de interés más baja de los créditos hipotecarios era la del programa Miti-Miti, de una tasa anual del 4,99 % y que aplica a vivienda de interés social (VIS) y a vivienda de interés público (VIP).

Este crédito es una iniciativa del Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda propia mediante créditos hipotecarios con tasas de interés subsidiadas y se otorga a través de entidades financieras privadas y mutualistas autorizadas por el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT).

