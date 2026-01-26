La ARCH clausura gasolinera en Daule por venta de combustible adulterado con agua

Una decena de conductores reportaron daños en sus vehículos tras tanquear en la estación ubicada en La Aurora

La ARCH clausuró una gasolinera en el sector de La Aurora, en Daule, tras detectar gasolina adulterada con agua.

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) ordenó este lunes 26 de enero de 2026 la clausura inmediata de una estación de servicio en el sector de La Aurora, en Daule, tras confirmar el despacho irregular de gasolina mezclada con agua que afectó a una decena de conductores.

La medida se adoptó luego de que ciudadanos denunciaran a través de redes sociales daños mecánicos en sus vehículos, tras haber abastecido combustible desde tempranas horas de este lunes 26 de enero.

Ante las quejas, el director ejecutivo encargado de la ARCH, Christian Puente, se trasladó hacia el establecimiento, acompañado de técnicos de la Dirección Distrital del Guayas para realizar una inspección exhaustiva.

Durante la revisión se detectó presencia de agua en tanques fuera de los rangos de tolerancia, razón por la cual se levantó un acta de control, toma de muestras y colocación de sellos en tanques y mangueras del combustible ecopaís para evitar que haya más ciudadanos afectados. pic.twitter.com/06mqG26nxg — Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (@ARCH_Ec) January 26, 2026

Durante la revisión técnica, los funcionarios detectaron presencia de agua en los tanques de almacenamiento en niveles superiores a los rangos de tolerancia permitidos, según informó la agencia a través de sus canales oficiales.

Medidas cautelares

Como parte del protocolo de control, la ARCH procedió a levantar un acta de control, tomó muestras del combustible y colocó sellos de seguridad tanto en los tanques como en las mangueras dispensadoras de ecopaís, con el objetivo de evitar que más ciudadanos resulten afectados.

"Se levantó un acta de control, toma de muestras y colocación de sellos en tanques y mangueras del combustible ecopaís para evitar que haya más ciudadanos afectados", precisó la entidad reguladora.

Hasta el momento, los representantes de la estación de servicio no se han pronunciado públicamente sobre el incidente. Sin embargo, por disposición de la autoridad, deberán asumir la responsabilidad por los daños ocasionados a los vehículos de los afectados.

