Ecuador regresa a los mercados con emisión histórica de bonos por $ 4.000 millones

Ecuador anunció su retorno a los mercados internacionales de capitales mediante una emisión doble de Eurobonos por un total de $ 4.000 millones, informó el Ministerio de Economía y Finanzas. La operación contempla un bono por $ 2.200 millones con vencimiento en 2034 y otro por $ 1.800 millones con vencimiento en 2039, con un rendimiento promedio de 8,975%.

El Ministerio de Finanzas, a través de un comunicado, señaló que esta emisión reportó el diferencial más bajo en la historia del país frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En paralelo, Ecuador considera realizar una recompra de los Eurobonos en circulación con vencimiento en 2030 y 2035.

Participación de inversionistas

La operación registró cifras históricas: recibió alrededor de $ 18.000 millones en órdenes de más de 340 inversionistas, lo que equivale a una sobresuscripción de 4,5 veces el tamaño final de la emisión, de acuerdo con información oficial. Esta demanda permitió reducir el precio de los nuevos bonos en 62,5 puntos básicos frente a las indicaciones iniciales, el mayor ajuste jamás logrado por la República en una transacción de este tipo, indicó el Ministerio de Finanzas.

La operación atrajo una base amplia y diversificada de inversionistas, incluyendo gestores globales de activos de América, Europa, Asia y Medio Oriente, según informó la cartera de Finanzas.

El anuncio se dio en el marco de una gira de presentación (roadshow) en Londres, Nueva York y Boston, donde autoridades ecuatorianas se reunieron con más de 100 inversionistas para presentar el programa económico y la estrategia de manejo de deuda. El Ministerio sostuvo que durante estos encuentros se destacó la valoración de la claridad de visión, el compromiso con la sostenibilidad fiscal y la determinación de impulsar la trayectoria de crecimiento del país.

La ministra Sariha Moya manifestó que "bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, Ecuador vuelve a ser visto como un socio serio y confiable, y que este retorno es el inicio de una relación transparente y de largo plazo con inversionistas". Además, señaló que al mejorar el perfil de la deuda se liberan recursos para sostener el dinamismo económico y fortalecer un modelo social, donde el financiamiento de la obra pública y los servicios ciudadanos sean una prioridad.

