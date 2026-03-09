Camioneros colombianos bloquean el puente de Rumichaca y anuncian paro indefinido

Los gremios productivos exigen a Ecuador y Colombia derogar los aranceles del 50% impuestos mutuamente

Al mediodía de este 9 de marzo, la Asociación de Camioneros de Colombia (ACC) y el gremio de transporte de carga fronteriza iniciaron un paro indefinido para exigir a los gobiernos de Ecuador y Colombia la derogación de los aranceles del 50% que han impuesto ambos países.

El puente de Rumichaca se encuentra bloqueado del lado colombiano. En un comunicado, los gremios explicaron que mantendrán la medida "los días que sean necesarios hasta que los gobiernos escuchen el clamor del pueblo y adopten soluciones urgentes frente a la crisis que viven las poblaciones fronterizas".

Aunque aún no se conoce la posición oficial de los gremios ecuatorianos, los dirigentes colombianos aseguran que cuentan con el respaldo y solidaridad de los gremios ecuatorianos.

La economía mejora en Ecuador, pero el bolsillo de los ciudadanos no lo siente Leer más

El pasado 3 de marzo, en la Reunión Binacional - Comercio en Frontera, representantes ecuatorianos explicaron que del lado ecuatoriano tienen temor de realizar paralizaciones, ya que si cierran vías pueden ser judicializados, por lo que se planteó buscar una estrategia binacional para presionar a ambos gobiernos.

Noticia en desarrollo.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO