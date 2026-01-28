Petro a Noboa: "Juntamos inteligencias o gana la mafia" en el foro de la CAF

El presidente Gustavo Petro advirtió en el foro de la CAF que las mafias operan como una red global

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

En su intervención durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe de la CAF, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo que la estrategia clásica de lucha contra el narcotráfico ha fracasado y que el fenómeno, lejos de disminuir, continúa expandiéndose a escala global.

“Lo que yo veo es que crece, crece y crece. Y no es regional, es universal”, afirmó, al recalcar que los compradores de cocaína que operan en las fronteras con Venezuela y Ecuador ya no pueden ser catalogados como mafias exclusivamente colombianas o latinoamericanas, sino como parte de una estructura transnacional con integrantes de Europa, Norteamérica y otros continentes.

El mandatario advirtió que la magnitud del crimen organizado exige respuestas coordinadas entre los Estados, especialmente en materia de inteligencia e integración policial. Petro subrayó que el narcotráfico opera como una “multinacional internacional” y que enfrentarlo de manera aislada solo fortalece a las organizaciones delictivas.

El conflicto comercial inició cuando el gobierno de Ecuador acusó a Colombia de no controlar adecuadamente el paso de narcóticos, armas y grupos criminales por la frontera Elaborado en CANVA

Gustavo Petro y Lula da Silva articularon sistema policial

En ese sentido, recordó su reciente reunión con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en Manaos, donde —según dijo— se inauguraron instalaciones destinadas a ampliar la articulación policial en la región. “Ese es el camino”, sostuvo, al insistir en que la cooperación debe ir más allá de acuerdos bilaterales y sumar a más países latinoamericanos

Petro también dedicó parte de su intervención a señalar el rol estratégico de Ecuador en las rutas internacionales del narcotráfico. Afirmó que la frontera ecuatoriana constituye uno de los corredores por los que se moviliza gran parte de la droga que sale del país y sostuvo que cualquier estrategia eficaz debe incluir mecanismos de integración policial abiertos a terceros Estados.

“No solamente la ecuatoriana y la colombiana, que ya la tenemos, sino abrirla para poder ser relativamente eficaces”, dijo, al proponer retomar un diálogo directo con el presidente Daniel Noboa para avanzar en ese objetivo.

¿Qué efectos podría traer el cierre de carreteras?

Durante su mensaje, Petro advirtió sobre los efectos contraproducentes de cerrar fronteras o restringir vías formales, argumentando que dichas medidas terminan desplazando el tráfico hacia trochas, quebradas y zonas selváticas, donde las organizaciones criminales operan con mayor facilidad.

En contraste, defendió la necesidad de mantener la infraestructura legal abierta y reforzar la coordinación institucional sobre ella, protegiendo el comercio y la movilidad lícita mientras se combate la operación ilícita.

En medio de las tensiones que existen entre Ecuador y Colombia, los presidentes de ambos países Daniel Noboa y Gustavo Petro, podrían encontrarse este mismo mes cara a cara.



Entérate en dónde y por qué 👉 https://t.co/gvP0sfkzeZ pic.twitter.com/rWu01croSx — Diario Expreso (@Expresoec) January 22, 2026

El presidente colombiano concluyó su intervención con un llamado a construir un pacto latinoamericano contra las mafias, diferenciando la lucha contra las organizaciones criminales del enfoque punitivo sobre las sustancias. Recalcó que el combate al narcotráfico debe asumirse como un compromiso “por la vida y la libertad” y anunció que transmitirá el mismo mensaje al expresidente estadounidense Donald Trump en un próximo encuentro

