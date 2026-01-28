Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

petro
Petro respondió ante declaraciones de Noboa sobre el narcotráfico.flickr presidencia colombia

Petro acusa a Ecuador: "Si hay delincuentes colombianos es porque los dejan entrar"

Petro responde a Noboa en guerra arancelaria y acusa a Ecuador de dejar entrar delincuentes

El presidente colombiano Gustavo Petro respondió con dureza a las declaraciones de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, en medio de tensiones bilaterales. “Si hay delincuentes colombianos en Ecuador es porque los dejan entrar”, escribió en su cuenta de X, subrayando que el narcotráfico migra hacia otros países porque en Colombia se ha intensificado la presión contra las mafias.

RELACIONADAS

Petro ha defendido que su gobierno ha entregado a Ecuador a varios cabecillas capturados en territorio colombiano y rechazó que se le acuse de falta de cooperación.

Noboa insiste en el carácter regional del narcotráfico

Horas antes, el presidente Daniel Noboa había publicado en X que la evidencia confirma el carácter regional del narcotráfico, “que hoy opera desde territorios vecinos”. Noboa señaló que grupos criminales utilizan territorio colombiano para sus operaciones y justificó la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, medida que presentó como una “tasa de seguridad”.

El mandatario ecuatoriano sostuvo que la decisión busca presionar a Bogotá para que asuma mayor responsabilidad en la lucha contra el crimen organizado y la minería ilegal en la frontera común. La medida, sin embargo, abrió un nuevo frente de tensión diplomática y comercial.

Tres asambleístas de Imbabura, Carchi y Sucumbíos solicitaron a Noboa que establezca el diálogo bilateral con Colombia.

Tres asambleístas instan a Noboa a que dialogue con Colombia

Leer más

Una guerra arancelaria

La disputa inició el 21 de enero de 2026, cuando Ecuador anunció el arancel del 30 % a productos colombianos. La respuesta de Colombia fue inmediata: aplicó un arancel equivalente del 30 % a 20 productos ecuatorianos y suspendió la venta de energía hacia Ecuador. 

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, acusó al gobierno ecuatoriano de responder con “agresiones” a los intentos de diálogo de Bogotá. “Propusimos diálogo, pero nos responden con excusas y cancelaron las conversaciones para volver a agredir”, escribió en X.

RELACIONADAS

Petro recordó que Colombia vendió energía a Ecuador durante la crisis energética de 2024, cuando el país enfrentó apagones de hasta 14 horas por la sequía. “Le vendimos energía cuando la necesitaba. Ahora, como no la necesita, buscan quién grita más fuerte” afirmó.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Petro acusa a Ecuador: "Si hay delincuentes colombianos es porque los dejan entrar"

  2. El motivo por el que Richard Carapaz no inició la temporada 2026

  3. Calidad de agua en Guayaquil: Aquiles Álvarez revela cuántas muestras se toman al año

  4. Deslizamiento en Cerro Bosco deja vehículos atrapados y 10 evacuados

  5. Cuando los conflictos entre padres e hijos se exponen

LO MÁS VISTO

  1. Colombia cierra sus puertas y el arroz de Ecuador queda a la intemperie

  2. Colombia prohíbe por 30 días ingreso terrestre de arroz local tras escalada comercial

  3. Crédito del Biess al 2,99%: Cómo aplicar a la tasa de interés más baja hasta ahora

  4. Fiscalía allanó la casa de Luisa González por caso Caja Chica

  5. Guillermo Almada, tendencia tras desafiar al FC Barcelona en el Camp Nou

Te recomendamos