Petro acusa a Ecuador: "Si hay delincuentes colombianos es porque los dejan entrar"

Petro responde a Noboa en guerra arancelaria y acusa a Ecuador de dejar entrar delincuentes

El presidente colombiano Gustavo Petro respondió con dureza a las declaraciones de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, en medio de tensiones bilaterales. “Si hay delincuentes colombianos en Ecuador es porque los dejan entrar”, escribió en su cuenta de X, subrayando que el narcotráfico migra hacia otros países porque en Colombia se ha intensificado la presión contra las mafias.

Petro ha defendido que su gobierno ha entregado a Ecuador a varios cabecillas capturados en territorio colombiano y rechazó que se le acuse de falta de cooperación.

Si hay delincuentes colombianos en Ecuador es porque los dejan entrar. https://t.co/EpRb6ZHNBq — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 28, 2026

Noboa insiste en el carácter regional del narcotráfico

Horas antes, el presidente Daniel Noboa había publicado en X que la evidencia confirma el carácter regional del narcotráfico, “que hoy opera desde territorios vecinos”. Noboa señaló que grupos criminales utilizan territorio colombiano para sus operaciones y justificó la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, medida que presentó como una “tasa de seguridad”.

El mandatario ecuatoriano sostuvo que la decisión busca presionar a Bogotá para que asuma mayor responsabilidad en la lucha contra el crimen organizado y la minería ilegal en la frontera común. La medida, sin embargo, abrió un nuevo frente de tensión diplomática y comercial.

Una guerra arancelaria

La disputa inició el 21 de enero de 2026, cuando Ecuador anunció el arancel del 30 % a productos colombianos. La respuesta de Colombia fue inmediata: aplicó un arancel equivalente del 30 % a 20 productos ecuatorianos y suspendió la venta de energía hacia Ecuador.

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, acusó al gobierno ecuatoriano de responder con “agresiones” a los intentos de diálogo de Bogotá. “Propusimos diálogo, pero nos responden con excusas y cancelaron las conversaciones para volver a agredir”, escribió en X.

Petro recordó que Colombia vendió energía a Ecuador durante la crisis energética de 2024, cuando el país enfrentó apagones de hasta 14 horas por la sequía. “Le vendimos energía cuando la necesitaba. Ahora, como no la necesita, buscan quién grita más fuerte” afirmó.

