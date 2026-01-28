Daniel Noboa en la CAF: "Ecuador estuvo al borde del precipicio por el narcotráfico"

El presidente Daniel Noboa afirmó que la verdadera medida del éxito de un gobierno no reside en la capacidad de reducir la pobreza y mejorar la vida de la ciudadanía.

En su intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa afirmó que la verdadera medida del éxito de un gobierno no reside en los indicadores macroeconómicos tradicionales, sino en la capacidad de reducir la pobreza y mejorar la vida de la ciudadanía. “Al final la calle es la que determina si lo hemos hecho bien o no”, señaló durante su discurso.

Noboa cuestionó que foros globales —como Davos— privilegien aplaudir el crecimiento económico, la estabilidad fiscal o la reducción de deuda, mientras dejan en segundo plano los resultados sociales. En ese contraste, dijo seguir el enfoque del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien prioriza el combate al analfabetismo y a la pobreza como ejes centrales de su gestión. “Ese debe ser el mayor indicador de éxito”, enfatizó.

El mandatario destacó que Ecuador ha alcanzado el índice de pobreza más bajo de su historia reciente, situándose en 21,4 %, una reducción relevante frente al 28 % registrado al inicio de su administración. Atribuyó ese avance a una estrategia que combina estabilización económica con políticas de carácter social orientadas a restituir la dignidad de los ciudadanos

Daniel Noboa mencionó desafíos en la CAF

En un repaso de los desafíos enfrentados, Noboa describió el escenario del país al inicio de su mandato como “al borde del precipicio”, con instituciones permeadas por el narcotráfico, altos niveles de inseguridad y un clima generalizado de desesperanza.

Noboa aseguró que su administración ha logrado contener ese deterioro y mejorar los indicadores de riesgo, seguridad y confianza ciudadana. Sin embargo, evitó profundizar en los niveles de violencia registrados en 2025, el año más letal en la historia reciente del país.

Más allá de los avances económicos mencionados, Noboa insistió en que su gestión continuará evaluándose bajo un criterio fundamental: la disminución sostenida de la pobreza y la construcción de una sociedad más equitativa. En su discurso, planteó que la estabilidad fiscal debe ser un medio para generar bienestar, no un fin en sí mismo, y reiteró que los logros más significativos de su gobierno se miden “en la vida de la gente y no en las cifras que se celebran en los auditorios internacionales”

