Arancel 50 %: ¿Puede un mediador internacional ayudar en el conflicto comercial?

Varios ejemplos en la historia de las negociaciones comerciales muestran la importancia de los mediadores

El Gobierno de Colombia se reunió con representantes de sus gremios productivos.

El Gobierno de Colombia informó a los representantes de sus gremios productivos que analiza la posibilidad de pedir ayuda a un mediador internacional que facilite el diálogo con Ecuador y ayude a desmontar los aranceles impuestos por ambos países a los productos que intercambian.

“Hemos evaluado la posibilidad de contar con un validador internacional que facilite un canal de interlocución que contribuya a encauzar esta situación. Esta alternativa hace parte de la agenda de análisis y vamos a explorarla con seriedad, porque puede ayudar a abrir espacios que permitan avanzar hacia un escenario de diálogo”, señaló la ministra colombiana de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, quien encabezó la reunión con los representantes de las industrias, afectados por la guerra arancelaria.

El conflicto comercial entre Ecuador y Colombia inició el pasado 21 de enero cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, impuso a los productos colombianos un arancel de 30 %, denominado “tasa de seguridad” como castigo a la supuesta falta de cooperación del país vecino en el control de seguridad fronteriza.

Dicho arancel entró en vigencia en febrero y Colombia respondió con un arancel recíproco, también del 30%. Para el 1 de marzo, Ecuador elevó esa tasa al 50 % agravando la situación entre ambas naciones. Colombia, que ha mostrado el decreto para responder con el mismo incremento, aún no lo oficializa y analiza ahora buscar un mediador.

Pero, ¿puede un mediador internacional ayudar en el conflicto comercial de Ecuador y Colombia?

Varios ejemplos pasados muestran que la intervención de un tercero en un conflicto comercial entre países es una práctica común en el mundo de los negocios. Un mediador internacional actúa como tercero neutral para facilitar el diálogo y buscar una solución aceptable para ambas partes.

Este mediador puede ser un organismo, institución, personaje o grupo de expertos cuyas funciones se centran, por ejemplo, en organizar reuniones y ayudar a que ambas partes expresen sus intereses y preocupaciones sin que la situación escale. Además, propone soluciones.

Ejemplos de mediadores internacionales

Por ejemplo, en 1993 se desarrolló la ‘Guerra del banano’ que enfrentó a varios países latinoamericanos y a Estados Unidos contra la Unión Europea por las preferencias comerciales que Europa daba al banano de sus antiguas colonias.

La disputa fue mediada dentro del sistema de la Organización Mundial del Comercio y tras años de negociaciones y decisiones arbitrales, se llegó a acuerdos en 2009 para reducir aranceles y modificar el sistema de importaciones.

Otro gran ejemplo es el conflicto comercial de madera blanda entre Canadá y Estados Unidos que se dio en 1980, cuando Estados Unidos acusó a Canadá de subsidiar injustamente su industria forestal.

El conflicto fue tratado mediante paneles y mecanismos de resolución bajo acuerdos comerciales y organismos internacionales y se usaron procesos en la Organización Mundial del Comercio. Como resultado, se firmaron varios acuerdos bilaterales temporales para limitar exportaciones y evitar aranceles.

