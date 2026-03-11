Kim Jong-un y su hija supervisan misiles de Corea del Norte en el mar

El mandatario norcoreano, Kim Jong-un, encabezó un nuevo ensayo de misiles de crucero en un contexto de alta fricción militar. Según informó la agencia estatal KCNA, la prueba se realizó este martes 10 de marzo, con el objetivo de evaluar la fiabilidad del sistema nacional de control de armas estratégicas y la operatividad del destructor Choe Hyon. Esta acción ocurre mientras Corea del Sur y Estados Unidos desarrollan sus maniobras conjuntas anuales, las cuales son interpretadas por Pionyang como un preparativo de invasión.

Gasolina en Ecuador podría subir hasta 5 %: cuándo cambiarían los precios Leer más

Respuesta a las maniobras aliadas

Los proyectiles fueron lanzados de forma simultánea hacia el mar Amarillo, impactando con éxito en objetivos insulares previamente designados. Este ensayo se produce apenas una semana después de una prueba similar y coincide con el inicio del ejercicio Freedom Shield. Dicha operación militar, en la que participan cerca de 18,000 efectivos aliados, se extenderá hasta el 19 de marzo con el fin de fortalecer la defensa y la preparación operativa en la península.

Advertencias de Pionyang y Washington

Pese a que Seúl y Washington insisten en el carácter defensivo de sus entrenamientos, el régimen norcoreano ha redoblado sus críticas. Kim Yo-jong, hermana del mandatario, advirtió a través de un comunicado que estas maniobras podrían acarrear "consecuencias terribles". En respuesta, Kim Jong-un subrayó que la disuasión nuclear del país se integra de manera cada vez más sofisticada en su sistema militar, ordenando además la revisión del diseño de futuros destructores para potenciar sus capacidades de ataque estratégico.

Avances en la capacidad estratégica

Durante la jornada, el mandatario instó a acelerar la construcción de nuevos buques de guerra, con la meta de completar un nuevo destructor antes del aniversario del Partido de los Trabajadores en octubre. La KCNA calificó los proyectiles probados como "estratégicos", término que habitualmente sugiere la capacidad de transportar ojivas nucleares. Estas instrucciones refuerzan la intención de Pionyang de modernizar su flota naval, que ya cuenta con los destructores Choe Hyon y Kang Kon, ambos de 5,000 toneladas.

La presencia de la posible sucesora

Un detalle relevante de la jornada fue la difusión de imágenes por parte de la agencia estatal en las que aparece la hija adolescente de Kim, identificada como Kim Ju-ae. Su presencia constante en eventos de armamento estratégico ha intensificado las especulaciones de los servicios de inteligencia surcoreanos. Para muchos analistas, su visibilidad pública refuerza la idea de que está siendo preparada para una futura sucesión en el poder.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!