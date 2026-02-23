Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

l líder norcoreano Kim Jong-un
El líder norcoreano Kim Jong-un y funcionarios aplaudiendo durante el cuarto día del Noveno Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC).EFE

Kim Jong-un es reelegido secretario general y promete reforzar el arsenal nuclear

El régimen norcoreano define su hoja de ruta defensiva mientras refuerza la cooperación militar con Moscú

El Partido de los Trabajadores de Corea del Norte ha reelegido a Kim Jong-un como secretario general durante un importante congreso de la formación, un gesto simbólico que consolida la figura del líder, del que ha destacado su agenda para mejorar sustancialmente la disuasión nuclear del hermético país.

RELACIONADAS

El noveno congreso del partido “apoyó y aprobó plenamente” la propuesta de reelegir a Kim como máximo líder en una sesión celebrada en la víspera, informó este lunes, 23 de febrero de 2026, la agencia estatal de noticias KCNA, en una velada en la que destacó los “cambios trascendentales” logrados por el mariscal en el último lustro, y en especial su labor para crear “unas fuerzas armadas revolucionarias capaces de afrontar cualquier amenaza de agresión por iniciativa propia y plenamente preparadas para cualquier forma de guerra”.

"La disuasión bélica del país, con las fuerzas nucleares como eje central, ha mejorado radicalmente y nuestro Estado ha avanzado dinámicamente hacia la prosperidad, garantizando así el futuro del país y de su pueblo a pesar de los duros desafíos de la historia", dijo la agencia citando los resultados de la reelección.

"Kim Jong-un es el estadista más destacado que ha realizado grandes hazañas ante el país y la revolución (...), y la única persona que puede representar el poderío y la invencibilidad de la República Popular Democrática de Corea, nuestro gran Estado", añadió el citado medio, mencionando el nombre oficial de Corea del Norte.

Tropas norcoreanas en Rusia

La reelección de Kim al frente del partido se decidió en la cuarta jornada del congreso, durante la que también se definió una revisión de las reglas del partido, aunque no se dieron datos al respecto.

El líder norcoreano, Kim Jong-un

Kim Jong Un promete mejorar calidad de vida norcoreana sin pausar su programa nuclear

Leer más

Casi 7.000 personas, entre delegados y observadores, participan en el máximo órgano de decisión del régimen norcoreano, cuyo congreso previo de 2021 transcurrió durante ocho días de sesiones y concluyó con la determinación de fortalecer las capacidades nucleares.

RELACIONADAS

El Congreso servirá para definir la hoja de ruta de las futuras políticas y capacidades de defensa del régimen.

La atención se centra en la postura que adoptará ante Seúl y Washington en medio de su fortalecimiento de los lazos militares con Rusia, entre el despliegue de miles de tropas norcoreanas en apoyo a Moscú en su guerra contra Ucrania.

Se prevé también que Pionyang anuncie la sofisticación de la disuasión nuclear y el fortalecimiento general de su Ejército.

Como en ediciones anteriores, se espera que Pionyang exhiba su poderío militar en un desfile al finalizar el Congreso.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Por qué vaciaron la laguna del Malecón 2000 en Guayaquil? Esto dijo el Municipio

  2. Brenda: División de opiniones tras su primera noche en Viña del Mar

  3. Ecuador: ¿Qué hay detrás del aumento de la tasa de rechazo de visas a EE. UU.?

  4. Organizaciones de trabajadores convocan movilización nacional por horas laborales

  5. Organizaciones campesinas se suman a la revocatoria del mandato contra Daniel Noboa

LO MÁS VISTO

  1. Jornada laboral de 12 horas en Ecuador recibe primera acción de inconstitucionalidad

  2. Devolución del IVA: acción de protección por pagos atrasados avanza en Quito

  3. Caso Metástasis: embargan dos casas de Daniel Salcedo por orden judicial

  4. Directora que tramitó la inhabilitación de Villacís también tiene impedimento laboral

  5. Juez Fierro se excusa de integrar el tribunal del caso Triple A por su disciplinario

Te recomendamos