Kim Jong Un promete mejorar calidad de vida norcoreana sin pausar su programa nuclear

Kim prioriza desarrollo económico en congreso, sin mencionar oferta de Trump, mientras fortalece alianzas con Rusia y China

El líder norcoreano, Kim Jong-un, hablando durante el noveno Congreso del partido único este viernes, en Seúl (Corea del Norte).

El líder Kim Jong Un prometió mejorar la calidad de vida de los norcoreanos al abrir un congreso clave de su partido, informaron medios oficiales este viernes 20 de febrero de 2026.

El dirigente ofreció un discurso desde la tribuna central para inaugurar el Noveno Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, en el que pasará revista a las prioridades nacionales, desde la construcción de vivienda hasta los esfuerzos de guerra.

El encuentro, que se organiza cada cinco años, es la máxima reunión del partido gobernante y un evento político de gran importancia que no solo refuerza la autoridad del régimen, sino que puede servir de plataforma para anunciar cambios en las políticas nacionales o relevos de altos funcionarios.

"Hoy, nuestro partido está confrontado a la dura e histórica tarea de impulsar la construcción económica y el nivel de vida de la gente, y de transformar lo más pronto posible todos los ámbitos de la vida social y estatal", declaró Kim en su discurso de apertura.

"Esto requiere que llevemos a cabo una lucha más activa y persistente, sin permitir, ni un momento, la inmovilidad o el estancamiento", aseveró.

La economía de Corea del Norte lleva años languideciendo bajo las duras sanciones occidentales que afectan desde el petróleo hasta el marisco y cuyo objetivo es cortar la financiación de su programa de armas nucleares.

En unas imágenes, se pudo ver al líder norcoreano saliendo de una limusina roja y entrando en la Casa de la Cultura de Pyongyang, donde tiene lugar el congreso, flanqueado de oficiales.

Los delegados aplaudieron fuertemente cuando el dirigente ocupó su lugar en el centro del imponente estrado, desde donde afirmó que Corea del Norte superó "sus peores dificultades" hace cinco años y que ahora encara una nueva etapa llena de "optimismo y confianza en el futuro".

Desde el congreso de 2021, el país ha impulsado el desarrollo de su arsenal nuclear, con recurrentes pruebas de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales en desafío de las prohibiciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Pyongyang también ha desarrollado profundos lazos con Moscú durante su guerra en Ucrania, al enviar soldados norcoreanos a luchar junto a las fuerzas rusas.

En 2024, ambas naciones firmaron un tratado que incluye una cláusula de defensa mutua.

El mayor enemigo

En el congreso anterior, celebrado hace cinco años, Kim declaró que Estados Unidos era el "mayor enemigo" de su nación.

La expectativa está en sí durante esta edición suavizará su postura o la reafirmará.

El presidente estadounidense, Donald Trump, intensificó su acercamiento a Kim durante una gira por Asia el año pasado, al afirmar que estaba "100%" abierto a una reunión.

Incluso rompió con décadas de política estadounidense al reconocer que Corea del Norte era "una especie de potencia nuclear".

Pero Kim se ha negado hasta ahora a retomar el diálogo de alto nivel con Estados Unidos.

El líder norcoreano apareció junto al presidente chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladimir Putin, en un gran desfile militar en Pekín el año pasado, una llamativa muestra de sus poderosos amigos y su elevado estatus en la política mundial.

Analistas han estado examinando imágenes de satélite en busca de cualquier indicio de los grandes desfiles militares que han caracterizado a las reuniones anteriores.

Cualquier parada militar será observada de cerca en busca de indicios de un cambio en la postura militar del hermético país dotado del arma nuclear.

Pyongyang ha utilizado los desfiles anteriores para mostrar sus armas más nuevas y potentes, una fuente poco común de información sobre el poderío de sus fuerzas armadas.

A finales del mes pasado, Kim supervisó el lanzamiento de prueba de misiles desde un lanzacohetes múltiple y afirmó que "los planes de la siguiente fase para reforzar aún más la disuasión nuclear del país" se aclararían en el próximo congreso del partido.

Kim estuvo acompañado en la prueba por su hija, Ju Ae, considerada su probable sucesora.

Se prestará mucha atención a si Ju Ae recibe algún cargo oficial en el partido en el congreso de este año.

