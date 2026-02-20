Trump ordena desclasificar archivos OVNI tras revelaciones de Barack Obama

El presidente Donald Trump anunció la desclasificación de archivos sobre ovnis y vida extraterrestre, tras las revelaciones de Barack Obama.

El debate sobre la vida extraterrestre ha alcanzado un nuevo nivel de confrontación política en Estados Unidos. Este jueves 19 de febrero, el presidente Donald Trump anunció que instruirá a diversas agencias federales para identificar y liberar documentos vinculados a Objetos Voladores No Identificados (OVNI) y posibles formas de vida alienígena.

A través de su red social, Truth Social, el mandatario estadounidense señaló que la medida busca transparentar información sobre fenómenos "altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes", involucrando directamente al Departamento de Guerra en esta tarea de apertura informativa.

La chispa del debate: "Son reales, pero no los he visto"

Esta ofensiva de transparencia surge como respuesta directa a las recientes declaraciones de Barack Obama. En una entrevista con el periodista Brian Tyler Cohen, al ser consultado sobre la existencia de extraterrestres, el expresidente afirmó: "Son reales, pero yo no los he visto".

Aunque Obama aclaró posteriormente en Instagram que durante su mandato no halló pruebas de contacto directo y descartó la existencia de instalaciones subterráneas secretas, sí admitió que, dada la inmensidad del universo, es probable que exista vida más allá de la Tierra. No obstante, advirtió que cualquier teoría de ocultamiento implicaría una conspiración tan vasta que incluso le habrían negado información al propio Comandante en Jefe.

Reacción desde el Air Force One y críticas de Trump

La respuesta de la actual administración no se hizo esperar. A bordo del Air Force One, Trump calificó los comentarios de su predecesor como un "grave error", sugiriendo incluso que Obama podría haber revelado información clasificada.

Pese a que el actual presidente enfatizó que él mismo desconoce si los extraterrestres existen, defendió la necesidad de recopilar y hacer públicos los archivos gubernamentales relacionados con Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés). Según Trump, el objetivo es terminar con décadas de especulaciones y ofrecer claridad a la ciudadanía.

