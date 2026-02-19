Trump inaugura la Junta de Paz para Gaza con líderes mundiales en Washington

Trump lanzó la Junta de Paz para Gaza en Washington con apoyo internacional y un fondo de 5.000 millones de dólares

Trump recibió este jueves a líderes y representantes de más de 40 países que llegaron a Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró este 19 de febrero la Junta de Paz para Gaza, un organismo internacional concebido para coordinar la reconstrucción del enclave palestino tras años de conflicto. La ceremonia se realizó en Washington, en la sede del Instituto de Paz de Estados Unidos, con la presencia de alrededor de dos docenas de líderes mundiales, entre ellos el presidente argentino Javier Milei.

RELACIONADAS Trump reúne a más de 20 países para su Junta de Paz en Washington

La iniciativa busca convertirse en un mecanismo alternativo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con capacidad para intervenir en conflictos globales y establecer programas de estabilización. Según la Casa Blanca, la Junta no se limitará a Gaza, sino que podría extender su alcance a otras regiones en crisis.

Financiamiento y compromisos

Uno de los anuncios más relevantes fue la creación de un fondo de 5.000 millones de dólares destinado a la reconstrucción de Gaza. Este dinero se empleará en proyectos de infraestructura, salud, educación y vivienda, con el objetivo de ofrecer condiciones mínimas de vida a la población afectada.

La carta fundacional de la Junta contempla además el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en la Franja, con el fin de garantizar seguridad durante el proceso de reconstrucción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una carta fundacional firmada en la reunión de la "Junta de la Paz". EFE/ Gian Ehrenzeller

Trump destacó que la iniciativa pretende “dar esperanza a los palestinos y demostrar que la comunidad internacional puede actuar con rapidez y eficacia”. Sin embargo, la ausencia de representantes palestinos en la ceremonia generó críticas y cuestionamientos sobre la legitimidad del proyecto.

Condiciones de la junta y participación internacional

Según lo establecido por la Casa Blanca, Donald Trump tendrá poder de veto sobre las decisiones del organismo y podrá continuar al frente de la Junta de Paz incluso después de dejar la presidencia. Además, los países que aspiren a una membresía permanente deberán aportar 1.000 millones de dólares, en lugar de limitarse a un mandato de dos años.

RELACIONADAS Israel admite lanzar bombardeos en toda la Franja de Gaza por tiroteo a sus tropas

Aunque el objetivo inmediato es la reconstrucción de Gaza, funcionarios estadounidenses describen al Consejo como una herramienta potencial para abordar otros focos de tensión mundial.

Entre los asistentes a la inauguración figuran el primer ministro húngaro Viktor Orbán, el presidente argentino Javier Milei y el primer ministro de Pakistán Shehbaz Sharif, quien busca apoyo estadounidense en su disputa con India. En contraste, aliados históricos como Francia y Canadá optaron por no participar, mientras que Japón envió únicamente un enviado especial para Gaza, sin comprometerse a una incorporación plena.

Israel anuncia que Oxfam cesará operaciones en Gaza Leer más

Países que no se han unido

Los principales aliados occidentales de Washington, así como potencias del Sur Global como India, Sudáfrica, Brasil y México, han declinado la oferta de unirse a la Junta de Paz para Gaza. En particular, Brasil y México recalcaron que el organismo debía garantizar un asiento para Palestina, condición que consideran indispensable para dotar de legitimidad a la iniciativa.

Los líderes del Reino Unido, la Unión Europea, Francia, Alemania, España, Noruega y Suecia también rechazaron la invitación, argumentando que la creación de la Junta debilita el papel de las Naciones Unidas. En la misma línea, el Vaticano declinó participar y subrayó que las iniciativas para gestionar crisis internacionales deben estar bajo el paraguas de la ONU. Además, Trump retiró la invitación a Canadá tras discrepar con el primer ministro Mark Carney, quien en Davos pidió resistir la política agresiva del mandatario estadounidense.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!