Israel anuncia que Oxfam cesará operaciones en Gaza

La confederación funcionará hasta finales de febrero Hamás acusa que no se les permite el tránsito en el cruce de Rafah

Israel. La situación entre ambas naciones en conflicto sigue tensa pese al anuncio del alto al fuego.

El Ministerio israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo anunció ayer mediante un comunicado que Oxfam, la confederación británica de 21 ONG independientes, cesará sus operaciones en Gaza a partir de este 28 de febrero.

Oxfam finalizará sus operaciones en Gaza

El pasado 1 de enero el Gobierno de Israel declaró que 37 organizaciones sin ánimo de lucro que no se habían registrado antes del final del año -entre ellas Oxfam- debían clausurar sus operaciones tanto en Gaza como Cisjordania ocupada en un plazo de 60 días, o sea, antes del 1 de marzo.

Además de Oxfam, de esta lista forman parte, entre otras, el Consejo Noruego para los Refugiados, World Vision International, CARE y Médicos Sin Fronteras (MSF), aunque el comunicado no los menciona.

El nuevo sistema de registro, introducido en marzo de 2025 por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora israelí, incluye polémicos motivos para denegar su inscripción.

En reunión con Netanyahu, Trump defiende seguir dialogando con Irán Leer más

Entre ellos, negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático o promover “campañas de deslegitimación contra Israel”, así como la obligación de las ONG de enviar una lista de sus trabajadores palestinos, algo a lo que varias de ellas se han negado afirmando que compromete su seguridad.

En su mensaje, además de informar del cese de actividades de Oxfam, el ministerio incluye unas declaraciones realizadas por la exdirectora ejecutiva de la ONG Halima Begum, quien alegó haber sido “presionada para utilizar el término genocidio” en relación con Gaza sin lo que describió como suficiente fundamento fáctico.

El mensaje del ministerio incluye las acusaciones de antisemitismo realizadas por Begum a miembros de la dirección de la organización durante la mencionada entrevista, así como de mantener “un enfoque desproporcionado en la crisis de Gaza” en comparación con otras crisis humanitarias a nivel mundial.

Sus declaraciones públicas “reflejan la narrativa y la intensidad del antisemitismo dentro de Oxfam”, declaró, según el comunicado, Amichai Chickli, ministro de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo.

Desde el alto el fuego, en vigor desde hace cuatro meses, al menos 603 personas han muerto y 1.618 han resultado heridas por ataques del Ejército israelí, según datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza, que ya sitúa en más de 72.000 el total de fallecidos desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en 2023. EFE

A pesar de la reapertura del cruce de Rafah se comete abusos contra quienes regresan a la Franja representante de Hamás

Hamás acusó a Israel de no permitir la entrada y salida el del cruce de Rafa

Por otra parte, el grupo islamista Hamás acusó a Israel de no permitir la entrada y salida del número de personas estipulado en el acuerdo de alto el fuego a través del cruce de Rafah para permitir el tránsito hacia y desde la Franja de Gaza.

Irán y EE.UU. retoman negociaciones en Omán pese a la tensión militar en el Golfo Leer más

“Afirmamos que, a pesar de la reapertura del cruce de Rafah en ambas direcciones tras un cierre arbitrario e injusto, la ocupación sionista viola flagrantemente los mecanismos de apertura estipulados en el acuerdo de alto el fuego y comete abusos sistemáticos contra quienes regresan a la Franja”, se indica en la nota de Hamás.

Según los islamistas, este supuesto incumplimiento “pone en grave peligro las vidas de miles de pacientes y heridos” con derivaciones médicas al extranjero. Además, Hamás denunció que aquellas personas que han regresado a Gaza fueron sometidas a “interrogatorios severos” y expuestas a “daños físicos y psicológicos” por el Ejército israelí.

Por su parte, el COGAT (organismo del Ministerio de Defensa israelí encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos), aseguróque las operaciones en el cruce de Rafah continúan “de conformidad con el acuerdo y los compromisos de Israel”.

COGAT indicó que en las últimas dos semanas unos 370 pacientes y sus acompañantes salieron por Rafah, y que una cifra similar, alrededor de 370 gazatíes, entró en la Franja. Añadió que el tránsito depende de la presentación de listas de pasajeros aprobadas por las autoridades egipcias y por la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como de la capacidad operativa del paso.

En paralelo, la Oficina de Prensa del Gobierno de Hamás en Gaza informó de que un total de 455 viajeros salieron y 356 personas llegaron al enclave palestino desde la apertura de Rafah este febrero, lo que eleva el total de cruces a 811 personas.

Según esa oficina, la cifra representa aproximadamente el 29 % de los viajeros que se esperaba cruzaran en ambas direcciones.

Una vista aérea muestra el área dañada por la guerra que rodea el puerto de la ciudad de Gaza el 20 de octubre de 2025, durante un alto el fuego AFP

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.