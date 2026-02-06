Irán y EE.UU. retoman negociaciones en Omán pese a la tensión militar en el Golfo

El diálogo aborda programa nuclear iraní, mientras Teherán exige el fin de sanciones y Washington presiona con portaaviones

Irán afirmó este viernes, 6 de febrero de 2026, que las negociaciones con Estados Unidos para evitar una escalada militar continuarán, al término de una primera ronda en Omán después de que Washington enviara buques de guerra a la zona.

Los diálogos en la capital, Mascate, son el primer encuentro entre estos dos enemigos acérrimos desde que Estados Unidos se unió a la guerra de Israel contra Irán en junio de 2025, atacando varias instalaciones atómicas.

Irán ha insistido en que las conversaciones se limiten a su programa nuclear, con el fin de obtener el levantamiento de las sanciones que pesan hace años sobre su economía.

Pero Estados Unidos quiere hablar también de su programa de misiles balísticos, y del apoyo de Teherán a facciones armadas rivales de Israel en Oriente Medio.

Para mantener la presión, Estados Unidos tiene en el Golfo una decena de buques de guerra y un portaviones.

Pese a la tensión, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, afirmó que las conversaciones se desarrollaron en un "ambiente muy positivo".

Irán aprueba que las mujeres puedan conducir motocicletas.https://t.co/EbBZIVwgAp — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 4, 2026

"Intercambiamos nuestros puntos de vista", dijo a la televisión estatal iraní al término de negociaciones indirectas con el enviado de Washington para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner.

"Es un buen comienzo", añadió Araqchi.

Según él, ambas partes "acordaron continuar las negociaciones, pero las modalidades y el calendario se decidirán posteriormente".

Araqchi declaró a la agencia de noticias Irna que las conversaciones se centran "exclusivamente en el tema nuclear". "No abordamos ningún otro asunto con los estadounidenses", especificó.

El ministro iraní espera que Washington se abstenga de "amenazas" para que las negociaciones puedan seguir.

Pero Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra 15 entidades, dos personas y 14 buques de la "flota fantasma" para frenar las exportaciones petroleras de Irán.

Las medidas afectan inclusive a barcos con bandera de Turquía, India y los Emiratos Árabes Unidos, informó el Departamento de Estado en un comunicado.

"Capacidad nuclear cero"

Irán se muestra dispuesto a negociar, pero también preparado para la guerra Leer más

Según las imágenes de la agencia de prensa omaní, el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom), estuvo presente durante el diálogo que, según una fuente cercana a las negociaciones, se llevó a cabo en la residencia del ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr al Busaidi.

Busaidi dijo que "Teherán y Washington deben examinar atentamente los resultados. Precisó que el diálogo ha permitido "identificar los ámbitos donde se puede avanzar".

El jueves, la portavoz de la Casa Blanca afirmó que Washington tiene la intención de explorar una "capacidad nuclear cero" para Irán y que Trump cuenta con "muchas opciones a su disposición además de la diplomacia".

Sobre las conversaciones, China dijo este viernes que apoya a Irán "en la defensa de su soberanía, seguridad, dignidad nacional y derechos e intereses legítimos", y mostró su oposición a lo que denominó "intimidación unilateral".

Presión militar

Estados Unidos movilizó un portaviones a Oriente Medio tras la sangrienta represión de un movimiento de protesta en Irán a principios de enero, que dejó miles de muertos, según grupos de derechos humanos.

Desarme nuclear post-START III: Rusia y Trump avanzan, China rechaza participación Leer más

La oenegé Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, dijo haber podido confirmar la muerte de 6.941 personas en esas protestas, en su mayoría manifestantes. Otras organizaciones hablan de balances muchos más altos.

RELACIONADAS Presidente iraní ordena inicio de conversaciones nucleares con Estados Unidos

Igualmente, unas 51.000 personas fueron detenidas como parte de la campaña de represión del régimen islámico, según esta organización.

Trump amenazó inicialmente con recurrir a la fuerza militar contra Teherán por la represión contra los manifestantes, pero su retórica se ha enfocado en los últimos días en frenar el programa nuclear iraní, que Occidente teme que esté orientado a fabricar una bomba atómica.

"Entre conciliación o guerra"

Con la amenaza estadounidenses de una acción militar aún en la mesa, Irán ha dicho que también puede responder militarmente.

"Estamos preparados para defendernos y es el presidente de Estados Unidos quien debe elegir entre la conciliación o la guerra", dijo el portavoz del ejército, el general Mohamad Akraminia, citado en la televisión estatal iraní.

El general advirtió que Irán tiene acceso "fácil" a las bases estadounidenses en la región.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!