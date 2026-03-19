Emelec vs Independiente del Valle EN VIVO: alineaciones y cómo ver LigaPro 2026

El equipo eléctrico quiere confirmar su levantada ante el sólido puntero del campeonato ecuatoriano

Emelec recibe a Independiente del Valle en el Capwell.

Emelec enfrenta un desafío clave este jueves 19 de marzo de 2026 cuando reciba al líder del campeonato, Independiente del Valle, en la fecha 5 de la LigaPro.

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El partido se disputará desde las 19:00 en el Estadio George Capwell, en un duelo decisivo para las aspiraciones del conjunto eléctrico.

Emelec necesita ganar para salir del último lugar

El Bombillo llega con la obligación de sumar de a tres, ya que ocupa la última posición de la tabla con apenas un punto.

Miller Bolaños se alista para comandar la ofensiva ante Independiente del Valle. ALEX LIMA

Sin embargo, el equipo dirigido por Vicente Sánchez llega motivado tras conseguir su primer triunfo de la temporada al vencer 2-1 a Orense en la jornada anterior. El conjunto azul no sumó los tres puntos porque inició el torneo con – 2 unidades por sanción.

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Para este compromiso, Emelec contará con sus principales figuras en ataque, como Jesús Neris, Luca Klimowicz y Francisco Pizzini, quienes buscarán romper la sólida defensa rival.

Independiente del Valle llega como líder invicto

Del otro lado, Independiente del Valle llega como líder invicto con 10 puntos. El equipo dirigido por Joaquín Papa ha mostrado regularidad y buen juego colectivo.

Jugadores como Emerson Pata, Aron Rodríguez y Junior Sornoza serán claves en el esquema ofensivo de los Rayados del Valle.

Dónde ver EN VIVO el partido de LigaPro 2026

El encuentro será transmitido EN VIVO por Zapping Sports, tanto en televisión pagada como en su plataforma digital.

Alineaciones de Emelec vs Independiente del Valle

EN VIVO Emelec vs Independiente del Valle

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