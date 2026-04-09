Trump y la guerra con Irán: por qué el conflicto pone en riesgo la paz mundial

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Antier, a pocas horas de que venza el ultimátum del presidente Donald Trump, el gobierno pakistaní logró una tregua en el ataque de EE. UU. e Israel contra Irán. En apariencia serán 15 días de negociaciones diplomáticas, que penden de que la apertura del Estrecho de Ormuz sea definitiva, pues es la vía por la que circula la quinta parte del petróleo y la cuarta del gas que se comercia en el planeta. Veremos pronto si la distensión finaliza en acuerdo duradero.

¿Pero se acabará el Estado de Guerra en que vive el mundo desde que Trump empezó su segundo mandato? Los hechos no avalan la esperanza. Primero, en cuanto al ataque en sí, los anuncios de Trump han fallado mucho: no duró las dos semanas que ofreció (van cinco y contando), Irán no era una real amenaza ni es verdad que cambió su régimen islámico. Y fue torpe al no prever el cierre del estrecho y la ampliación del radio de influencia del conflicto a varios países.

¿Cómo puede ser tan errático el líder de la mayor democracia?

Recordemos este dato añejo para medir bien el nuevo descalabro yanki: el 1 de noviembre de 1979, un informe de la CIA sostuvo que Irán “no está 100 % en un estado de prerrevolución” … Y tres días después una turba de seguidores del ayatolá Ruhollah Khomeini, su líder político y espiritual, asaltó la embajada en Teherán y tomó medio centenar de rehenes. 444 días estuvieron allí. ¿Tampoco esta vez nadie pudo advertir que el estratégico estrecho era un as bajo la manga iraní?

Un presidente de EE.UU. volátil e impredecible

Lo segundo es peor: aun si se firmase la paz, lo grave es la conducta de Trump. Es eso lo más preocupante. El hombre que entró a Irán sin estrategia y dijo que bombardearía la isla de Kharg (gran terminal de petróleo) “sólo por diversión”, es el mismo que se burló de Groenlandia, a la que quiere anexar y barrer fácilmente porque “su defensa son dos trineos tirados por perros”. Y es el que invadió Venezuela para dejar a la misma farsa chavista al mando. Y es el que anunció, desde la cima de su locura, que “esta noche desaparecerá toda una civilización”, como quien avisa que más tarde se tomará dos buenos wiskis.

Es ese el gran peligro para la paz mundial. Y solo alguien podrá detenerlo…