Mercedes Caicedo renunció a la Corte Nacional de Justicia y se alista para asumir la Judicatura

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Antes de asumir la Judicatura, Mercedes Caicedo deja la Corte Nacional con 966 causas tramitadas.

La nueva presidenta de la Judicatura será posesionada en la Asamblea este 29 de abril.

Caicedo asumirá la presidencia de la Judicatura después del bloqueo a la exvocal suplente Alexandra Villacís.

La nueva presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, renunció a su cargo como conjueza de la Corte Nacional de Justicia. Horas antes de su posesión en la Asamblea, Caicedo señaló: “dejo esta función con la tranquilidad del deber cumplido”.

En una publicación en su perfil de la red social X, la designada vocal de la Judicatura indicó que durante su permanencia en la Corte Nacional de Justicia, desde el 8 de febrero de 2024 hasta el 27 de abril de 2026, tuvo a su cargo 966 causas asignadas. De ellas, 599 fueron resueltas.

“Cada una de esas 599 causas resueltas no es solo una cifra; detrás de cada expediente existen personas, familias y derechos que merecían una respuesta”, señaló en su despedida de la alta corte.

A esa publicación adjuntó una fotografía con los jueces de la Corte Nacional, con el siguiente mensaje: “Gracias a mis compañeros de pleno por este último momento”. Entre ellos está el presidente de la Corte, Marco Rodríguez, quien la incluyó en la terna para concursar por el puesto en la Judicatura.

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¿Qué dice Caicedo sobre su nuevo cargo?

En su publicación no hace referencia directa a su ingreso a la Judicatura. Sin embargo, la ahora exjueza señaló: “Asumo nuevos retos desde otro espacio, con la misma convicción de siempre: seguir trabajando por la tutela de la verdad, la justicia y el servicio a los demás”.

A esto, la nueva presidenta de la Judicatura agregó: “Aunque hoy me embarga la nostalgia de dejar la toga, también me acompaña la satisfacción de haber servido con integridad, imparcialidad e independencia”.

Caicedo asume el cargo tras bloqueo a Villacís

La designación de la nueva vocal principal y su suplente, de la terna de la Corte Nacional de Justicia, ocurrió en medio de un polémico proceso que incluyó un bloqueo para que la exvocal suplente, Alexandra Villacís, no asumiera la presidencia de la Judicatura.

La Asamblea Nacional censuró y destituyó al expresidente de la Judicatura, Mario Godoy, por incumplimiento de funciones. Villacís era la vocal suplente designada y posesionada; sin embargo, antes de asumir el cargo, el Ministerio del Trabajo registró un impedimento para ejercer función pública por una supuesta deuda con el Servicio de Rentas Internas.

Alexandra Villacís era la vocal suplente de Mario Godoy y le correspondía asumir el cargo tras su destitución.Carlos KLINGER// Expreso

El caso llegó hasta la justicia constitucional mediante un habeas data que le fue otorgado a Villacís. Con ello, el Ministerio del Trabajo estaba obligado a rectificar la información. Sin embargo, el ministro Harold Burbano argumentó que la sentencia no era clara y dilató su cumplimiento.

Al final, dicho impedimento fue retirado solo después de que Villacís anunció su renuncia al cargo de vocal suplente.

En todo ese proceso, el papel del presidente de la Corte Nacional de Justicia fue clave. Con conocimiento de que el tema legal aún estaba en curso, decidió enviar la terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que continúe el proceso de designación.