La Judicatura tendrá nueva presidenta: CPCCS designó a Mercedes Caicedo

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designó a Mercedes Caicedo como vocal principal del Consejo de la Judicatura. Al formar parte de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, asumirá la presidencia del organismo para el resto del periodo. Pero aún falta que la Asamblea Nacional la posesione formalmente.

La sesión del CPCCS arrancó pasadas las 15:00. Fue convocada después de que el 22 de abril de 2026, los consejeros escucharan los planes de trabajo de los tres aspirantes. Ese día intervinieron Paquita Chiluiza, Ramón Echaiz y Mercedes Caicedo.

En su exposición ese día, Caicedo planteó un sistema integral de reforma institucional orientado a blindar la independencia judicial y erradicar la corrupción estructural. Su propuesta incluye una reingeniería con estándares internacionales y la transformación digital de la gestión judicial.

Durante el tratamiento del punto fue la vicepresidenta del CPCCS, Jazmín Enríquez la encargada de mocionar a Caicedo como vocal principal y a Ramón Echaiz como vocal suplente

Enríquez dijo ante el Pleno que los planes de ambos vocales ahora designados se complementaban. Además, sobre la nueva presidenta de la Judicatura, Enríquez señaló que contaba con una base sólida, tanto en conocimiento como experiencia, para asumir la vocalía principal.

Dos votos en contra

Sin embargo, la decisión no se tomó con el voto unánime del Pleno del CPCCS. Las consejeras Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán votaron en contra. La segunda argumentó que había presentado reparos desde el inicio del proceso.

Entre los cuestionamientos, Curán habló de que la unificación de los procesos no garantizó la separación correcta de las etapas. Además dijo que la Comisión Técnica se extralimitó en sus funciones y eso puede ser considerado un motivo de nulidad del proceso.

¿Quién es Mercedes Caicedo?

Caicedo Aldáz es una jurista con formación especializada en el ámbito penal y criminológico, respaldada por un doctorado en Ciencias Políticas y dos maestrías vinculadas al derecho penal y la cultura jurídica. Su perfil académico se complementa con su ejercicio como abogada de los tribunales de la República, con especialización en materia penal.

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En el ámbito profesional, ha ocupado cargos clave dentro de la Función Judicial. Se ha desempeñado como jueza nacional encargada en la Corte Nacional de Justicia, así como conjueza en esa misma instancia, dentro de la sala especializada en delitos penales, corrupción y crimen organizado.

A nivel provincial, ejerció como jueza de Garantías Penales en Bolívar y como integrante de un tribunal en Los Ríos. Además, lideró el capítulo Ecuador del Colegio Interamericano de Estudios Jurídicos.

¿Por qué se designó un nuevo vocal principal para la Judicatura?

Mario Godoy fue designado como vocal principal y presidente de la Judicatura para el periodo 2025-2031. Sin embargo, enfrentó cuestionamientos por su presunta injerencia en decisiones judiciales, denunciadas por el exjuez anticorrupción Carlos Serrano.

Alexandra Villacís era la vocal suplente de Mario Godoy y le correspondía asumir la presidencia de la Judicatura.Carlos KLINGER// Expreso

Este último señaló a Henry Gaibor, exdirector de la Judicatura en Pichincha y cercano a Godoy, como la persona que lo presionó en el caso Euro2024, por el delito de lavado de activos en contra del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

El caso llegó hasta la Asamblea Nacional, donde el correísmo impulsó un juicio político. Al final, Godoy fue censurado y destituido. Durante ese proceso ya había solicitado licencia y, en una polémica sesión del Consejo de la Judicatura, esa instancia designó como presidente encargado a Damián Larco, exdirector del SRI del Gobierno de Daniel Noboa.

La decisión generó cuestionamientos porque a quien le correspondía asumir el cargo era Alexandra Villacís, vocal suplente designada y posesionada por la Asamblea. Cuando debía hacerlo, en el Ministerio del Trabajo apareció un impedimento para ejercer cargo público.

Villacís inició un proceso para demostrar que dicho impedimento no existía. Aunque hubo una sentencia constitucional que ordenaba al Ministerio rectificar esa información en su sistema, la cartera presidida por Harold Burbano no lo hizo. Finalmente, Villacís renunció al cargo de vocal suplente.