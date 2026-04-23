Postulantes a Fiscal General suman más de $7 millones en patrimonio: revisión a los perfiles

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber 28 candidatos avanzan en la selección para Fiscal General del Ecuador tras filtro de méritos.

Aspirantes acumulan 7 millones de dólares en patrimonio; José De La Gasca lidera la lista.

Registros judiciales revelan que 21 de los 28 postulantes enfrentaron denuncias o procesos legales.

La selección del nuevo Fiscal General del Estado (FGE) entra en una fase decisiva con 28 postulantes en competencia. Tras superar el filtro de admisibilidad, los aspirantes enfrentan la calificación de méritos, donde se evalúa su formación académica, producción intelectual y experiencia laboral. En este proceso clave destacan perfiles que van desde jueces nacionales hasta exfuncionarios con patrimonios millonarios y antecedentes judiciales. EXPRESO realiza una radiografía patrimonial, judicial, tributaria y societaria de todos los postulantes.

Formación académica: Derecho, Teología y más

Aunque el título en Derecho es el requisito base, la formación de los aspirantes es variada. Además de las leyes, varios candidatos registran estudios en áreas técnicas y sociales:

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Ciencias Públicas y Sociales (y afines): Bella Castillo, Sandra Morejón, Inés Romero, José De la Gasca, Mario Fonseca, Walter Macías, José Robalino y Luis Rosero.

(y afines): Bella Castillo, Sandra Morejón, Inés Romero, José De la Gasca, Mario Fonseca, Walter Macías, José Robalino y Luis Rosero. Tecnología y Sistemas : Rubén Darío Balda y Gustavo Benítez poseen títulos en Análisis de Sistemas.

: Rubén Darío Balda y Gustavo Benítez poseen títulos en Análisis de Sistemas. Otras áreas: Andrea Cazar (Comunicación), Patricio Haro (Psicología y Teología) y Franklin Rea (Economía).

Patrimonio y tributación: candidatos millonarios

Las declaraciones patrimoniales registradas ante la Contraloría General del Estado (CGE) revelan que los 28 aspirantes acumulan un patrimonio conjunto superior a los 7 millones de dólares.

El patrimonio de los 28 postulantes

En el ámbito tributario, José De la Gasca lidera el pago de impuestos con más de 48 mil dólares en 2025, seguido por Christian Ayala con 21 mil dólares. En contraste, candidatos como Gabriel Pereira y Salomón Montecé registran patrimonios negativos.

Postulantes con procesos judiciales y denuncias

La transparencia es vital en este concurso. Según el Consejo de la Judicatura, 21 de los 28 aspirantes han enfrentado procesos judiciales o denuncias, que incluyen desde contravenciones de tránsito hasta causas por perjurio, usura y calumnia.

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Rubén Darío Balda Zambrano (2023) y José Aníbal Cevallos Álvarez (2023) registran procesos por declaratoria jurisdiccional previa de infracciones como dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable. En el caso de Balda Zambrano, la justicia determinó que no era procedente e, incluso, en 2025, el ahora postulante solicitó ocultar el proceso del SATJE. De igual forma, la justicia declaró improcedente el proceso para Cevallos Álvarez, aunque consta que el expediente fue remitido a control disciplinario de la Judicatura en Esmeraldas.

La Comisión Ciudadana de Selección calificará los méritos de los 28 postulantes que superaron la fase de admisibilidad el concurso para fiscal general del Estado.CORTESÍA/CPCCS

Abogados con alma de empresarios

Algunos de los postulantes también han incursionado en el ámbito empresarial, como gerentes, presidentes o accionistas de compañías que, en la mayoría de los casos, ya no están activas, según la Superintendencia de Compañías:

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Daniella Lisette Camacho Herold: accionista de Hispanoamericana de Pesca La Pilarica S.A. y Netzjazak Blindajes de Alta Tecnología Cía. Ltda. (ambas en proceso de cancelación de inscripción). Julia Maritza Villalta García: accionista de Transporte Escolar Alamor San Jacinto S.A. (cancelación de inscripción) Mauricio Javier Aguirre López: gerente general y accionista de Aguirre & Aguirre Abogados (activa), y accionista de Pizarro, Aguirre, Bustos & Ruales Abogados (cancelación de inscripción). José Javier De la Gasca López-Domínguez: accionista en Kepler S.A. (cancelación de inscripción) y Galcomex S.A. (cancelación de inscripción) e IJ-Legal C.L. (activa). Mario David Fonseca Vallejo: presidente y accionista de Trans Jeyma S.A. (cancelación de inscripción) Luiggi Rigoberto Miranda Peralta: accionista y gerente de M&PCONSTRUC S.A. (activa).

La radiografía a los 28 postulantes a fiscal general