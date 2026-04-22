Contraloría retrocede parcialmente en acceso a declaraciones de bienes, pero mantiene restricciones

Publicado por Jonathan Palma Creado: Actualizado:

Lo que debes saber de esta historia La Contraloría eliminó la marca de agua y restituyó parte del desglose patrimonial, pero mantiene restricciones en el acceso a las declaraciones.



Aún no se puede conocer el año de las declaraciones ni las fechas de ingreso o salida de los funcionarios, y tampoco está habilitada la descarga de los documentos en PDF.

Activistas cuestionan la exigencia de datos personales para acceder a la información y citan un fallo de la Corte Constitucional del Ecuador que considera inconstitucional este requisito.

La Contraloría General del Estado dio marcha atrás en parte de los cambios implementados en su portal de consultas de declaraciones juramentadas de bienes de servidores públicos. Sin embargo, el acceso a la información sigue siendo limitado. Y esto preocupa a la sociedad civil.

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Tras los cuestionamientos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, de la Comisión Nacional Anticorrupción, Fundamedios, activistas y periodistas, la institución eliminó la marca de agua que dificultaba la lectura de los documentos. Además, volvió a habilitar el desglose de activos y otras cuentas dentro de las declaraciones, un elemento que había sido suprimido cuando el sistema fue reactivado el pasado 20 de abril.

Persisten vacíos en la información pública

Pese a estos ajustes, persisten vacíos. En los documentos aún no consta información clave como el año al que corresponde cada declaración ni las fechas de inicio y salida de los funcionarios en sus cargos públicos. Tampoco se ha restituido la opción para descargar los archivos en formato PDF, lo que dificulta la revisión detallada de la información.

Otro punto que continúa generando cuestionamientos es la exigencia de registrar datos personales para acceder a las declaraciones. Este requisito, que no existía previamente, ha sido criticado por activistas, quienes advierten que podría vulnerar el derecho al acceso a la información pública.

Captura de pantalla del portal web de la Contraloría: en la actualidad, así se muestra una parte de una declaración jurada de bienes.Diario EXPRESO

Cambios que van contra sentencia de Corte Constitucional

En ese contexto, citan un pronunciamiento de la Corte Constitucional, de 2024, que declaró inconstitucional la exigencia de datos personales como condición para entregar información pública. Según el dictamen, este tipo de requisito contraviene el derecho de acceso a la información, incluso cuando se argumenta que busca prevenir un supuesto “mal uso”, ya que se trata de datos que, por mandato legal, deben ser públicos y de fácil acceso.

Los cambios parciales se producen luego de que el portal permaneciera fuera de servicio durante varios días por un supuesto “ataque” informático que, hasta la fecha, la Contraloría no ha querido detallar ante los pedidos de información y entrevista de Diario EXPRESO: qué tipo de incidente, los correctivos, si presentó la denuncia en la Fiscalía, etc.