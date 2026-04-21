Contraloría reabre su portal de consultas de bienes, pero oculta detalles de funcionarios públicos

Publicado por Jonathan Palma Creado: Actualizado:

Tras varios días fuera de servicio, el portal de consulta de declaraciones juramentadas de bienes de la Contraloría General del Estado (CGE) volvió a estar disponible el lunes 20 de abril. Sin embargo, el acceso a la información pública ya no es el mismo.

Ahora, los ciudadanos que buscan revisar el patrimonio, los cargos públicos u otros datos de un funcionario deben ingresar previamente información personal, un requisito que antes no existía para este tipo de consultas.

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Menos datos en las declaraciones de funcionarios públicos

Además de la nueva exigencia, el contenido de las declaraciones presenta cambios significativos. Al visualizar los documentos, ya no consta el año de la declaración, ni la información como la fecha de ingreso o de salida del funcionario en una institución pública.

Tampoco se detalla el desglose de bienes. Antes, el sistema permitía conocer con precisión el número de terrenos, casas o parqueaderos que poseía un funcionario, así como los años en que fueron adquiridos. Esa información ya no aparece: los datos se muestran de forma general.

Para citar un ejemplo, en el caso del nuevo ministro de Salud, Jaime Bernabé, se lee en su más reciente declaración de bienes que tiene un patrimonio de $ 1,7 millones. En la cuenta Bienes inmuebles, se cita un monto que asciente a $ 1,3 millones, pero no se especifica cuántas propiedades y de qué tipo son.

Dificultades para leer y descargar la información pública

Otro cambio visible es la dificultad para revisar los documentos. Las declaraciones incluyen una marca de agua que complica la lectura de la información.

A esto se suma que el sistema ya no permite una descarga expedita de los archivos, como ocurría anteriormente, lo que limita la revisión detallada de los documentos.

Un contexto reciente de fallos en la institución de control

Estas modificaciones se producen luego de que el portal permaneciera fuera de servicio durante varios días, bajo el argumento de un supuesto "ataque" informático y trabajos de mantenimiento. Durante ese tiempo, no fue posible acceder a las declaraciones patrimoniales.

Con el restablecimiento del sistema, el acceso a la información se ha retomado, pero con menos detalles disponibles y nuevas condiciones para los usuarios.

Este Diario solicitó una entrevista con un vocero del CGE para conocer los criterios de estos cambios. Siguen pendientes una respuesta de la institución, así como un pedido de información para conocer detalles de los supuestos ataques informáticos, ya que la entidad no ha indicado el tipo de incidente, los correctivos, si denunció el hecho ante la Fiscalía, etc.

Transparencia bajo cuestionamiento

La reducción de información, las nuevas restricciones de acceso y las dificultades para revisar los documentos se dan en un contexto en el que la ciudadanía utiliza estas herramientas para fiscalizar el patrimonio de los funcionarios públicos.

El portal, que antes permitía una consulta directa y detallada, ahora presenta limitaciones que inciden en el nivel de información disponible para el control social.