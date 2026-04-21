Los datos clave de la fase de calificación de méritos del concurso para Fiscal General

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber CPCCS admite a 28 postulantes para Fiscal General; desde este 21 de abril de 2026 inicia la calificación de méritos.

Comisión evalúa formación y experiencia sobre 50 puntos según el reglamento de designación.

Candidatos tendrán tres días para solicitar recalificación tras la revisión de sus expedientes.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) admitió a 28 postulantes para el concurso de selección del nuevo Fiscal General del Estado. Este 21 de abril de 2026, la Comisión Ciudadana de Selección comenzó formalmente la etapa de calificación de méritos, donde se evaluará la trayectoria, formación académica y experiencia profesional de los aspirantes sobre un puntaje máximo de 50 puntos.

Así se evaluarán los méritos de los aspirantes a la Fiscalía

La fase de calificación de méritos es un paso determinante según el Reglamento de Designación de la primera autoridad de la Fiscalía. Los comisionados cuentan con un plazo de diez días para revisar los expedientes y dos días adicionales para entregar el informe motivado. Es importante destacar que los evaluadores solo tomarán en cuenta los documentos entregados durante la postulación original; no se aceptará documentación extemporánea.

Cynthia Jacho fue una de las postulantes con menor puntaje en el proceso de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general.KARINA DEFÁS/EXPRESO

Para garantizar la idoneidad del futuro Fiscal, la evaluación se centra en áreas críticas del sistema de justicia:

Derecho Penal y Procesal Penal.

y Procesal Penal. Criminología y Seguridad Pública.

y Seguridad Pública. Derecho Constitucional y Derechos Humanos.

y Derechos Humanos. Litigación Oral en Materia Penal.

en Materia Penal. Gestión Pública y Política Criminal.

Puntajes y metodología de la Comisión Ciudadana

El cuadro de valoración se organiza en secciones que incluyen formación académica, capacitación específica, experiencia laboral y otros méritos (como publicaciones de libros o artículos indexados). Cada comisionado calificará un expediente sorteado y firmará un reporte individual de responsabilidad.

Detalles clave del proceso de calificación:

Revisión de expedientes : 10 días

: 10 días Informe motivado: 2 días

2 días Solicitud de recalificación : 3 días

: 3 días Resolución de reclamos: 5 días

El Pleno del CPCCS deberá aprobar el informe final de calificación de méritos y reconsideración.Cortesía

Recursos de recalificación para los postulantes

Aquellos candidatos que no estén conformes con su puntaje pueden solicitar una recalificación en un término de tres días tras la notificación. Las solicitudes deben presentarse físicamente en la Secretaría del CPCCS, delegaciones provinciales o consulados. El reglamento es estricto: el peticionario debe motivar su reclamo basándose en los documentos ya presentados, pues está prohibido adjuntar nueva evidencia en esta instancia.