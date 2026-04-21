Concurso Fiscal General 2026: Así quedó el sorteo de los expedientes de los 28 postulantes

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general del Estado sorteó los expedientes de los 28 postulantes.

Los comisionados utilizaron una plataforma tecnológica para el acopio y la distribución de los expedientes.

La fase de calificación de méritos tiene una duración de 10 días, según el reglamento del concurso.

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general del Estado inició este martes 21 de abril de 2026 la fase de calificación de méritos del proceso. El cuerpo colegiado utilizó una plataforma tecnológica para sortear los expedientes de los 28 postulantes admitidos.

Comisión de Selección utilizó plataforma para el sorteo

Para el sorteo, la Comisión Ciudadana de Selección utilizó la plataforma ProcessMaker, una herramienta para la automatización de procesos, para el registro de todos los expedientes (incluidos los no admitidos) y sortear y distribuir las carpetas de de los 28 postulantes a fiscal general del Estado admitidos.

Los comisionados hicieron hincapié en que la plataforma tecnológica realiza el sorteo de forma automática y aleatoria, por lo que no existe intervención alguna por parte de la Comisión. Asimismo, el sorteo contó con la participación de la veeduría ciudadana.

Todos los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección deberán revisar tres expedientes, con excepción de uno que tendrá que revisar cuatro.ARCHIVO/EXPRESO

Los expedientes de los postulantes sorteados

El sorteo de los expedientes quedó al siguiente manera:

Ayala Piedra Christian Kerlin (Teresa Garay Mateo) Fonseca Vallejo Mario David (Teresa Garay Mateo) Montecé Giler Salomón Alejandro (Zoila Echeverría Zambrano) Pereira Gómez Gabriel Santiago (David Flores Brandt) Macías Fernández Walter Samno (Ericka Aguaguiña Moposita) Espinoza Astudillo Bolívar Augusto (Santiago Arpi) Balda Zambrano Rubén Darío (Ericka Aguaguiña Moposita) Rodríguez Torres Christian Ramón (Mariuxi Ramirez Verdezoto) Guaño Costales Juan Vicente (Zoila Echeverría Zambrano) Haro Aldean Patricio Gerardo (Teresa Garay Mateo) Aguirre López Mauricio Javier (Mariuxi Ramirez Verdezoto) Rosero Méndez Luis Augusto (Tayron Valarezo Eras) Rea Toapanta Franklin Ernesto (David Flores Brandt) Cevallos Álvarez José Aníbal (Tayron Valarezo Eras) De la Gasca López-Domínguez Jose Javier (David Flores Brandt) Alarcón Argudo Carlos Leonardo (David Flores Brandt) Miranda Peralda Luiggi Rigoberto (Cynthia Jacho Tipán) Robalino Villafuerte José Luis (Tayron Valarezo Eras) Benítez Álvarez Gustavo Adolfo (Hugo Ludeña Eras) Romero Estévez Inés Maritza (Ericka Aguaguiña Moposita) Cazar Villacís Andrea Elizabeth (Cynthia Jacho Tipán) Mora Dávalos Gina Fernanda (Mariuxi Ramirez Verdezoto) Chávez Ponce José Luis (Santiago Arpi) Morejón Llanos Sandra Patricia (Santiago Arpi) Castillo Hidalgo Bella Edit (Hugo Ludeña Eras) Gómez Proaño Tirsa Salome (Zoila Echeverría Zambrano) Camacho Herold Daniella Lisette (Hugo Ludeña Eras) Duque Jironza Karen Julissa (Cynthia Jacho Tipán)

Cruce de palabras entre veedor y comisionado

Durante el sorteo de los expedientes se registró un incidente entre el comisionado Santiago Arpi y el coordinador de la veeduría ciudadana del concurso, Guido Egas.

En la transmisión de la sesión se escuchó un cruce de palabras entre Arpi y Egas. Ante un comentario del veedor, que no se logró distinguir en la transmisión, el comisionado Arpi le dijo que "respete el sorteo" y le recordó que "esto no es un circo". Egas, por su lado, le respondió con una pregunta: "¿me está callando?".

Esta es la segunda ocasión en que Santiago Arpi y Guido Egas tienen un desencuentro por el concurso para fiscal general. Días atrás, durante otra sesión de la Comisión Ciudadana de Selección, Arpi comentó públicamente que las declaraciones de Guido Egas en entrevista con EXPRESO buscan "hacer un sainete" del proceso.