Judicatura pide celeridad al CPCCS para designar a vocales tras la renuncia de Alexandra Villacís

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Jorge Maruri, director de la Judicatura, exige al CPCCS celeridad para designar nuevos vocales del organismo.

Consejeras denuncian irregularidades en el proceso tras la renuncia de Alexandra Villacís y fallos judiciales.

El CPCCS inadmitió objeciones a la terna de la Corte Nacional; el proceso avanza pese a pugnas internas.

El director general del Consejo de la Judicatura, Jorge Mauricio Maruri Vecilla, remitió un oficio al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) con el fin de ratificar el pedido para la designación de los nuevos vocales —principal y suplente— de la presidencia del organismo. En la misiva, el directivo solicitó además celeridad en el proceso administrativo.

El documento fue conocido por el Pleno del CPCCS durante una sesión extraordinaria celebrada este 20 de abril de 2026. En el texto, el director de la Judicatura señala que "persiste la necesidad institucional de contar con al designación de estas autoridades", quienes concluirán el periodo 2025-2031. Asimismo, realizó un exhorto directo: "solicito impulse con la máxima prioridad y celeridad la continuación del proceso".

Pugna interna por la celeridad del proceso

Pese a que el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, defendió la gestión actual, la insistencia de la Judicatura generó fricciones entre los consejeros. Las integrantes Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán cuestionaron abiertamente el avance del proceso.

Bonifaz enfatizó que acelerar el trámite no resuelve el conflicto de origen. "El proceso inició sobre una premisa equivocada, un supuesto impedimento que ya fue desvirtuado por una sentencia constitucional y los hechos lo confirman. La Dra. Villacís terminó renunciando y apenas seis días después el Ministerio de Trabajo levantó la supuesta inhabilidad", argumentó al justificar su voto en contra.

Por su parte, la consejera Cuarán sostuvo que la presión del director general levanta suspicacias. "Genera duda sobre la integridad y suficiencia de los insumos que sirvieron de base para la activación de los mecanismos de selección y la unificación del proceso", acotó, recordando que fue el mismo funcionario quien activó inicialmente el mecanismo de designación.

Alexandra Villacís era la vocal suplente de Mario Godoy.Carlos KLINGER// Expreso

Antecedentes de la crisis institucional

El pasado 7 de abril de 2026, tras meses de pugna legal para que se cumpliera la sentencia de habeas data —la cual reconoció la inexistencia de inhabilidades para asumir la presidencia de la Judicatura—, la entonces vocal suplente Alexandra Villacís renunció a su cargo. No obstante, advirtió que continuará las acciones legales por la vulneración de sus derechos.

Poco después, el Ministerio del Trabajo actualizó el registro de Villacís, confirmando que no posee impedimentos para ejercer cargos públicos. Dicha rectificación se efectuó pese a que el ministro Harold Burbano calificó inicialmente el fallo judicial como "inejecutable" e interpuso un recurso de apelación.

Finalmente, el 17 de abril de 2026, el Pleno del CPCCS resolvió acoger el informe de la comisión técnica e inadmitir las objeciones presentadas contra los integrantes de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Según el informe técnico, ninguna de las impugnaciones presentadas contó con el sustento documental requerido.