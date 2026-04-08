Asamblea no aprobó informe de labores del expresidente de la Judicatura Mario Godoy

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La Asamblea Nacional aprobó los informes de labores de siete autoridades, pero rechazó el del extitular de la Judicatura, Mario Godoy, tras detectar graves fallas en su gestión.

La decisión se da luego de su censura en juicio político y en medio de cuestionamientos por presuntas presiones en la justicia.

La Asamblea Nacional aprobó los informes de labores 2025 de siete autoridades de entidades del Estado. Además, en la sesión del 8 de abril de 2026, el Pleno acogió la recomendación de la Comisión de Justicia de no aprobar el informe presentado por el expresidente de la Judicatura, Mario Godoy.

La sesión transcurrió entre las exposiciones de los asambleístas del oficialismo, quienes se refirieron a lo resuelto en sus mesas sobre los informes anuales del procurador general, defensor público, fiscal general, Función de Transparencia, contralor, Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y del expresidente de la Judicatura.

No hubo mayor debate. Tras la intervención de cada representante de las distintas comisiones, la presidenta encargada, Mishel Mancheno, y luego el titular de la Asamblea, Niels Olsen (ADN), cerraban la discusión y daban paso a la votación.

El informe sobre la gestión de Godoy

Mario Godoy presentó su informe en la Asamblea el 15 de enero de 2026, apenas 10 días después de comparecer en el Pleno por su vinculación en una denuncia sobre presunta injerencia en decisiones judiciales.

El caso tenía relación con el exjuez anticorrupción Carlos Serrano, quien habló de presiones en el caso Euro 2024 por parte de Henry Gaibor, exdirector provincial de la Judicatura en Pichincha y cercano a Godoy.

El expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, enfrentó un el juicio político en la Asamblea.EXPRESO.

El caso escaló en la Asamblea hasta derivar en el juicio político con el que se censuró y destituyó a Godoy. A partir de esa decisión, el Legislativo tomó una definición sobre su gestión al frente de la Judicatura.

En el informe aprobado en la Comisión de Justicia se señalaron serias deficiencias en la gestión de Godoy. Por ejemplo, se indicó que no había respondido de forma objetiva a las interrogantes planteadas por la mesa.

También se incluyeron observaciones por la falta de priorización en los temas urgentes del sistema judicial y por falencias en la gestión. Por ejemplo, una causa podía tardar más de siete años en llegar a una resolución.

El oficialista Keevin Gallardo fue el encargado de presentar el informe ante el Pleno del Legislativo. “¿Saben cuánto demora una tramitación y cuánto le cuesta a un ecuatoriano presentar una demanda ante las cortes contenciosas administrativas, desde el inicio de la presentación hasta una resolución judicial? Entre 7,5 y 7,7 años”, dijo el legislador.

Al final, con 139 votos a favor —entre ellos del oficialismo y de la Revolución Ciudadana—, se aprobó la moción para no dar paso al informe presentado por Godoy sobre su gestión en la Judicatura.

La no aprobación del informe de labores podría acarrear una causal para el inicio de un juicio político. Sin embargo, dado que Godoy ya atravesó ese proceso y fue censurado, la comisión incluyó únicamente recomendaciones dirigidas a la Judicatura.