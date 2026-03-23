Mario Godoy habría sido "el canal" de Fito en la justicia: Esto dijo Negro Willy

Mario Godoy renunció al Consejo de la Judicatura en medio de su juicio político en la Asamblea Nacional por las denuncias el exjuez Carlos Serrano.

William Joffre Alcívar Bautista, cabecilla de Los Tiguerones capturado y liberado en España, rompió el silencio desde Europa con explosivas declaraciones que salpican a las más altas esferas de la justicia y la política en Ecuador. En una reveladora entrevista, el líder criminal señaló al expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, como un presunto nexo clave de alias Fito, y lanzó graves acusaciones sobre el financiamiento de la campaña presidencial de Daniel Noboa. ¿Qué pruebas asegura tener el "Negro Willy" y por qué menciona al partido ADN?

Mario Godoy: El supuesto "canal" entre alias Fito y la Judicatura

Según las declaraciones de William Joffre Alcívar Bautista al medio español El Mundo, Mario Godoy, expresidente del Consejo de la Judicatura, habría fungido como el "canal" estratégico de Adolfo Macías Villamar, alias Fito. EXPRESO intentó comunicarse con Godoy, pero hasta el cierre de esta nota no ha habido una respuesta.

El líder de Los Tiguerones sostiene que, a través de Godoy, el cabecilla de Los Choneros negociaba su situación judicial de manera preferencial y a espaldas de otras organizaciones criminales. Alcívar afirmó poseer dispositivos con evidencias de estos contactos: "Tenía pruebas de todo esto en mis teléfonos e incluso le di las claves a la Guardia Civil", sentenció, aunque aseguró que tras su paso por prisión en España, dichos dispositivos desaparecieron.

Alias Negro Willy se encuentra libre en España, pese a que fue capturado en un operativo entre Ecuador y el país europeo. Cortesía

Acusaciones contra Daniel Noboa y el financiamiento de ADN

La red de influencias de alias Fito se habría extendido hasta el ámbito electoral. Negro Willy vinculó directamente a la familia de Macías Villamar con la campaña de Acción Democrática Nacional (ADN), el partido del presidente Daniel Noboa.

De acuerdo con el testimonio del criminal:

Erika Macías Cuenca, cuñada de alias Fito, era el "enlace directo con ADN".

Ella habría aprovechado su cargo estratégico en el Hospital del IESS en Manta para canalizar fondos.

La gestión incluía financiamiento económico y movilización de votos en territorio para la candidatura de Noboa.

El historial criminal de Negro Willy y Los Tiguerones

William Joffre Alcívar Bautista no es un actor nuevo en el escenario delictivo ecuatoriano. Su trayectoria comenzó como guía penitenciario en la Penitenciaría del Litoral, posición que le permitió escalar en la estructura criminal hasta fundar Los Tiguerones en 2017.

Origen: Nacieron como brazo armado de Los Choneros, pero luego pactaron con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Terrorismo: Se le atribuye la autoría intelectual del asalto armado a TC Televisión el 9 de enero de 2024.

Captura: Tras meses de fuga, fue detenido el miércoles 23 de octubre en España portando documentación falsa.

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