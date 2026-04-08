Publicado por Agencia EFE Creado: Actualizado:

Lo que debes saber

Los bombardeos fueron simultáneos en el sur, el este y el centro del país para saturar las defensas.

Israel desvincula totalmente la tregua con Irán y afirma haber destruido 100 cuarteles e infraestructuras estratégicas de Hizbulá.

La Defensa Civil libanesa confirma 254 muertos; el Ministerio de Salud libanés advierte que la cifra seguirá aumentando.

Suben a 254 los muertos y 1.165 heridos este miércoles 8 de abril de 2026, en una oleada de bombardeos israelíes sin precedentes contra diferentes zonas del Líbano, donde Israel dice haber alcanzado más de cien objetivos en un lapso de apenas diez minutos.

Este mediodía, Israel lanzó una oleada de bombardeos simultáneos contra diferentes áreas del sur y el este del país, así como otras de Beirut y sus alrededores que no habían sido alcanzadas todavía desde el inicio de su ofensiva el pasado 2 de marzo.

Tregua no aplica a Líbano

Se trató, además, de la ola de mayor envergadura desde el estallido del conflicto, según el propio Ejército israelí, que afirmó que su objetivo fueron alrededor de un centenar de cuarteles e infraestructuras militares del grupo chií libanés Hizbulá.

El cuerpo de una víctima entre los escombros de un edificio residencial parcialmente destruido tras un ataque aéreo israelí, en Líbano, el 8 de abril de 2026.EFE

Entre los lugares alcanzados hay edificios residenciales en zonas céntricas de Beirut.

La escalada comenzó horas después de que se acordara un alto el fuego en Irán, que el Estado judío consideró que no se aplica al territorio libanés.

En este contexto, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, advirtió de que la "masacre" cometida este miércoles por Israel en diferentes puntos del Líbano ignora los esfuerzos encaminados al logro de la paz en Oriente Medio tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

"Pausa en el camino"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este miércoles, en su primera declaración pública, que Israel está listo para volver a atacar a Irán en el momento que "sea necesario".

"Estamos preparados para volver a la lucha en cualquier momento que sea necesario", dijo Netanyahu en un vídeomensaje retransmitido en las televisiones, afirmando que aún hay "objetivos por cumplir" y que ahora Irán "está más débil que nunca" mientras Israel está "más fuerte que nunca".

Netanyahu aseguró que el alto el fuego es "una pausa en el camino" hacia el logro de sus "objetivos", que no definió. Destacó que Irán lo inicia "derrotado" renunciando a, entre otras cosas, un alto el fuego en el Líbano.

Respecto a la ofensiva contra Hizbulá en el Líbano, que según Israel y Estados Unidos no se ve afectado por el alto el fuego, indicó que este miércoles Israel le ha asestado el "golpe más duro" desde los miles de 'bípers' que Israel hizo explotar en septiembre de 2024 matando a decenas de personas.