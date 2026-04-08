Trump amenaza con aranceles del 50 % a países que envíen armas a Irán

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Trump amenazó con imponer aranceles inmediatos del 50 % a países que suministren armas a Irán.



Estados Unidos e Irán acordaron una tregua de dos semanas.



Trump aseguró que Irán ha experimentado un cambio de régimen muy productivo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó este miércoles 8 de abril una advertencia: cualquier país que provea armas militares a Irán será gravado con un arancel del 50 % sobre todos los bienes que exporte a Estados Unidos. La medida, según sus declaraciones en la red social Truth Social, tendría efecto inmediato y no contemplaría excepciones ni exenciones.

La amenaza se produce en un contexto de negociaciones con Irán, donde Trump asegura que se ha producido “un cambio de régimen muy productivo”. El mandatario señaló que Estados Unidos está dispuesto a reducir sanciones y aranceles a la República Islámica si se cumplen los acuerdos alcanzados en las conversaciones.

Negociaciones nucleares y tregua temporal

Trump también se refirió al tema nuclear, asegurando que “no habrá enriquecimiento de uranio” en Irán y que ambos países colaborarán para desenterrar y eliminar restos nucleares enterrados a gran profundidad. Según el presidente, estos materiales se encuentran bajo estricta vigilancia satelital y no han sido tocados durante la actual guerra en Oriente Medio.

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El anuncio llega tras la tregua temporal de dos semanas pactada entre Estados Unidos e Irán, que permitirá el paso seguro por el estrecho de Ormuz. Trump afirmó que “muchos de los quince puntos ya han sido acordados” en las negociaciones, aunque no detalló cuáles. Las conversaciones están previstas para iniciar el viernes en Islamabad, con el objetivo de consolidar un acuerdo que reduzca tensiones en la región.

Reapertura del estrecho de Ormuz

Uno de los efectos inmediatos de la tregua ha sido la reapertura parcial del estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el comercio mundial de petróleo y gas. Según la plataforma MarineTraffic, tras semanas de paralización, cientos de buques han comenzado a movilizarse nuevamente en el golfo Pérsico.

Entre ellos se contabilizan 426 petroleros, 36 embarcaciones de transporte de gas licuado de petróleo (GLP) y 19 de gas natural licuado (GNL), muchos de los cuales habían quedado varados desde el 28 de febrero. El granelero NJ Earth, de propiedad griega, y el Daytona Beach, con bandera de Liberia, fueron de los primeros en cruzar Ormuz tras el anuncio del alto el fuego.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio global, pues por allí transita cerca del 20 % del petróleo mundial. La paralización del tráfico marítimo había generado una caída drástica del 97 % en el movimiento de embarcaciones, afectando a mercados energéticos y a la estabilidad económica internacional.

De acuerdo con la plataforma Hormuz Strait Monitor, en las últimas 24 horas un total de 10 embarcaciones han transitado por la vía, mientras que otras 7 lo hacen en este momento.