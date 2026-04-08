Cese al fuego en Medio Oriente: Claves del acuerdo y las 10 exigencias de Irán

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Cese al fuego en Medio Oriente Israel suspende sus operaciones en Líbano como parte de la tregua regional.



La Casa Blanca contempla llevar a cabo negociaciones presenciales con Irán.



Teherán exige mantener su enriquecimiento de uranio y el control de Ormuz.

Este 7 de abril, Estados Unidos, Israel e Irán iniciaron un cese al fuego inmediato por un lapso de 14 días que suspende las operaciones militares en Medio Oriente, incluyendo el territorio del Líbano. El acuerdo temporal, concretado mediante la mediación de Pakistán, abre la puerta a negociaciones directas mientras las partes evalúan las condiciones para establecer un tratado de paz definitivo.

El alcance de la tregua militar y el rol de Israel

La confirmación de la Casa Blanca sobre la adhesión de Israel al alto el fuego amplía el impacto de esta medida temporal a todo el mapa del conflicto. Un funcionario estadounidense indicó a la agencia AFP, bajo condición de anonimato, que el gobierno israelí aceptó detener sus incursiones armadas durante este periodo de conversaciones.

El primer ministro pakistaní y mediador clave, Shehbaz Sharif, detalló que la suspensión de ataques acordada con Estados Unidos y sus aliados aplica "en todas partes", lo que paraliza de forma inmediata la ofensiva israelí contra el movimiento armado Hezbolá en Líbano.

Se captan aún los rastros del paso de misiles en cielo israelí.AFP

Diálogos presenciales y respaldo internacional

Mientras los bombardeos se detienen, los canales diplomáticos organizan los siguientes pasos. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, confirmó que la administración estadounidense contempla llevar a cabo "negociaciones en persona" con delegaciones de Teherán. Leavitt aclaró que las discusiones logísticas están en marcha, pero que todo dependerá del anuncio oficial del presidente Donald Trump.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irak —territorio que ha sufrido los coletazos bélicos de la región— emitió un comunicado en el que saluda el acuerdo de dos semanas. Bagdad instó a los países involucrados a sostener un "diálogo serio y sostenible" que evite el resurgimiento de los enfrentamientos.

Las 10 exigencias de Irán para la paz definitiva

En paralelo a los anuncios en Washington, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán hizo público el documento con sus exigencias formales. Según medios estatales como la agencia Mehr y la televisión iraní, el plan presentado a Estados Unidos exige un principio de no agresión y la aceptación explícita de la continuidad del programa de enriquecimiento de uranio.

El documento de diez puntos que Teherán establece como condición innegociable para declarar el fin formal de la guerra incluye:

Tránsito coordinado: Paso organizado por el estrecho de Ormuz bajo la coordinación exclusiva de las Fuerzas Armadas iraníes. Fin del asedio regional: Cese definitivo de las operaciones militares contra todos los componentes del "Eje de la Resistencia". Retiro militar estadounidense: Salida inmediata de las fuerzas de combate de Estados Unidos de todas sus bases desplegadas en la región. Protocolo de paso seguro: Establecimiento de un acuerdo que asegure el control continuo y soberano de Irán sobre el estrecho de Ormuz. Reparaciones económicas: Pago total de compensaciones a Irán, en base a estimaciones específicas por los daños del conflicto. Fin de las sanciones y aval nuclear: Levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias, así como la anulación de las decisiones de la Junta de Gobernadores del OIEA. Descongelamiento de activos: Liberación inmediata de todos los fondos y bienes iraníes retenidos en el exterior. Garantía internacional: Aprobación de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que convierta las disposiciones del acuerdo en ley internacional vinculante. Negociación sin tregua definitiva: Compromiso de continuar afinando detalles en la mesa de diálogo sin declarar el fin oficial de la guerra hasta asegurar todos los derechos reclamados. Unidad nacional: Mantenimiento de la movilización interna y las celebraciones ciudadanas durante el periodo de negociación para garantizar el respaldo social al proceso.