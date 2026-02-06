Desarme nuclear post-START III: Rusia y Trump avanzan, China rechaza participación

El gobierno de Trump insiste en incluir a Pekín en un tratado moderno, una condición que el gigante asiático rechaza de plano

Imagen de archivo del presidente ruso, Vladimir Putin (izq.), y el presidente chino, Xi Jinping, antes de su reunión en Pekín, China, el 2 de septiembre de 2025.

Rusia se mostró el viernes, 6 de febrero de 2026, dispuesta a negociar con Estados Unidos un nuevo tratado de desarme tras la expiración la pasada medianoche del START III, pero China, a la que Washington acusa de "acumulación masiva" de armas nucleares, se resiste por el momento.

"Ambas partes -Rusia y EE.UU.- son conscientes de la necesidad de un pronto comienzo de las negociaciones sobre este tema", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, rechazó la propuesta rusa de prolongar por un año los límites contemplados por el tratado y abogó por negociar un documento "nuevo, mejorado y modernizado".

Rusia advierte del vacío nuclear

"Ayer expiró el Tratado de Reducción de Armamento Estratégico y ha surgido un vacío (...), en principio, Rusia está preparada para cualquier desarrollo de los acontecimientos", dijo Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso, en rueda de prensa.

Añadió que "Rusia prefiere el diálogo", que habrá que ver en qué medida Estados Unidos también está dispuesto a ello, y recordó el comunicado que emitió el Ministerio de Exteriores el miércoles y en el que Moscú se desvinculaba de las obligaciones contempladas por el tratado.

Peskov confirmó que ambas partes celebraron consultas al respecto el jueves en Abu Dabi, donde abordaron la posibilidad de prolongar los límites contemplados por tratado y confirmaron que "asumirán posturas responsables".

"Por supuesto, las cláusulas pueden prolongarse de manera formal", dijo.

Axios informó la víspera que Moscú y Washington negociaron hasta el último momento una posible prolongación por seis meses de dichos límites, lo que daba esperanzas de salvar el START.

"En lugar de prorrogar el tratado 'New START', un acuerdo mal negociado por Estados Unidos que, ante todo, está siendo violado flagrantemente, deberíamos encargar a nuestros expertos nucleares que trabajen en un tratado nuevo, mejorado y modernizado que pueda perdurar en el futuro", replicó anoche Trump en un mensaje en su red social Truth Social.

China rechaza llamamiento al desarme

Por alusiones, China aseguró este viernes, en la Conferencia de Desarme de la ONU, que no participará por el momento en negociaciones nucleares con Rusia y EE.UU.

"Las capacidades nucleares de China de ninguna manera se encuentran a nivel de Estados Unidos o Rusia, por tanto, China no va a participar en negociaciones de desarme nuclear en este momento", sostuvo el embajador adjunto de China ante la sede europea de la ONU en Ginebra, Jian Shen.

Consideró que, desde el punto de vista de su gobierno, los Estados poseedores de los mayores arsenales nucleares deben asumir sus responsabilidades en cuanto al desarme nuclear, aprobando reducciones importantes de una forma que pueda ser verificada y legalmente obligatoria.

China lamentó el vencimiento del tratado START III, que aseguró que fue "vital" para mantener la estabilidad nuclear mundial.

"Sabemos que Rusia ha propuesto que Rusia y Estados Unidos sigan cumpliendo los límites centrales del tratado, y pedimos a Estados Unidos que responda positivamente, que lo haga de forma responsable y que reanude pronto el diálogo de seguridad estratégica con Rusia", indicó.

Washington acusa a Pekín de acumular cabezas nucleares

Trump quiere que China -que dispondría ya de más de medio millar de cabezas nucleares- participe en las próximas negociaciones de desarme. Al respecto, en el mismo foro que Jian, Estados Unidos acusó abiertamente a Pekín de haber realizado "una acumulación masiva y deliberada" de armas nucleares.

"Este aumento es opaco y no está sujeto a ninguna limitación en materia de control de armamento, lo que simboliza el cambio que se ha producido en el entorno estratégico (nuclear) mundial en los últimos 15 años", dijo el subsecretario de Estado para el Control de Armamento del Gobierno estadounidense, Thomas DiNanno.

DiNanno sostuvo que a partir de 2010, cuando se firmó el START III, Estados Unidos y Rusia redujeron sus arsenales estratégicos a mínimos históricos, oportunidad que Pekín aprovechó "para comenzar a ampliar su arsenal a su propio ritmo".

"China sigue en camino de tener más de 1.000 ojivas nucleares para 2030", declaró.

Europa, entre dos aguas

Rusia no solo apoya la postura del gigante asiático, sino que exige que Francia y el Reino Unido se sumen a un futuro tratado de desarme.

"Francia mantiene su pleno compromiso, en particular en el marco del P5, con la profundización del diálogo sobre reducción de riesgos y doctrinas, con miras a fortalecer nuestra seguridad colectiva", dijo este viernes el portavoz del Ministerio de Exteriores, Pascal Confavreux, en un comunicado.

El Proceso P5 reúne a los cinco estados poseedores de armas nucleares -China, Francia, Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos- reconocidos por el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) en un foro dedicado a discutir sus responsabilidades únicas.

Para París, Rusia es responsable de esta situación, ya que suspendió su participación en el START en 2023, aunque nunca lo abandonó, y ha tomado "numerosas medidas que socavan la arquitectura internacional de control de armas nucleares".

