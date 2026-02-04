Trump y Xi Jinping estrechan lazos en una "extensa" conversación estratégica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como "excelente, larga y minuciosa" la comunicación telefónica mantenida este miércoles 4 de febrero con su homólogo chino, Xi Jinping. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense se mostró optimista tras abordar una agenda cargada de temas críticos para la estabilidad global.

Durante el intercambio, ambos líderes profundizaron en asuntos de defensa y energía, destacando la posible compra de petróleo y gas estadounidense por parte del gigante asiático. Asimismo, la conversación no esquivó los puntos de mayor fricción geopolítica: se discutió la situación de Taiwán, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y las tensiones con Irán, sentando las bases de lo que será la visita oficial de Trump a China el próximo mes de abril.

Compromisos comerciales y enfoque agrícola

Como parte de este acercamiento, el flujo comercial ocupó un lugar central en la narrativa presidencial. Trump detalló que Pekín evalúa un incremento significativo en la importación de productos agrícolas, con especial énfasis en la soja. Según lo revelado, China proyecta adquirir 20 millones de toneladas en la temporada actual, con un compromiso de elevar la cifra a 25 millones para el ciclo siguiente. A este impulso en el sector agropecuario se sumarían acuerdos en la industria aeronáutica, específicamente relacionados con la entrega de motores de aviones.

Sintonía personal y perspectivas a futuro

Finalmente, el mandatario estadounidense puso en valor el "buen clima" que impera en el vínculo bilateral, atribuyendo gran parte del éxito diplomático a su cercanía con Xi Jinping. “Mi relación personal con el presidente Xi es extremadamente buena”, subrayó Trump, quien vaticinó un periodo de resultados constructivos para ambos países durante su administración. Con esta señal de distensión, la Casa Blanca reafirma su intención de priorizar una negociación directa frente a los desafíos económicos de los próximos años.

