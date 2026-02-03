Un apretón de manos en la Casa Blanca: claves de la reunión entre Trump y Petro

Gustavo Petro y Donald Trump se estrechan la mano en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca en un encuentro de más de dos horas, marcado por meses de tensiones diplomáticas. La cita, sin protocolo oficial, buscó recomponer la relación bilateral tras acusaciones de Washington y decisiones como el retiro de la visa a Petro. El narcotráfico fue el eje central del diálogo, junto con gestos recientes de cooperación en seguridad.

Una foto fue el primer mensaje político. En una carpeta abierta, sobre una mesa, aparece una nota con membrete de la Casa Blanca y un texto escrito a mano: “Gustavo — A great honor — I love Colombia”, acompañada de una firma. A su lado, una fotografía oficial muestra a Donald Trump y Gustavo Petro estrechándose la mano en el Despacho Oval, sonrientes, rodeados de la decoración clásica del recinto presidencial. La imagen, compartida por el propio Petro, marcó el cierre simbólico de una reunión clave para intentar recomponer una relación bilateral que llegó a uno de sus puntos más tensos en el último año.

El primer encuentro tras el regreso de Trump al poder

La reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia se realizó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca y se extendió por más de dos horas. Fue el primer encuentro presencial entre ambos desde el retorno de Trump a la presidencia y se produjo en un contexto de fuertes desencuentros políticos y diplomáticos.

El diálogo se desarrolló a puerta cerrada y sin el protocolo habitual de una visita de Estado. No hubo guardia de honor ni ceremonia oficial de bienvenida, una señal del carácter delicado del acercamiento y de la intención de mantener el encuentro en un tono discreto.

President Donald J. Trump meets with Colombian President Gustavo Petro at the White House. pic.twitter.com/1v05LZ4AP1 — The White House (@WhiteHouse) February 3, 2026

Narcotráfico, el eje central del diálogo

Uno de los temas centrales de la conversación fue la lucha contra el narcotráfico. Petro y su equipo presentaron a la Administración Trump los resultados de Colombia en materia de incautaciones, operativos y extradiciones, con el objetivo de demostrar que el país sigue siendo un aliado estratégico de Washington en seguridad regional.

Este punto resultó clave luego de que Trump acusara públicamente a Petro de ser un “líder del narcotráfico”, le retirara la visa estadounidense y lo incluyera en la llamada Lista Clinton, decisiones que deterioraron gravemente la relación bilateral.

Un mes de tregua antes de Washington

El encuentro fue posible tras un mes de tregua diplomática entre ambos gobiernos. Ese periodo se inició con una conversación telefónica entre Trump y Petro, en la que acordaron reunirse en la capital estadounidense para intentar reconducir el vínculo político.

Como gesto previo a la cita, el Gobierno colombiano aceleró la extradición a Estados Unidos de alias Pipe Tulúa, uno de los cabecillas criminales más buscados del país, acción interpretada como una señal directa hacia Washington.

Quiénes estuvieron en la reunión

En el Despacho Oval, Trump estuvo acompañado por el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el senador republicano Bernie Moreno, congresista por Ohio y uno de los críticos más duros del presidente colombiano.

Por parte de Colombia asistieron la canciller Rosa Villavicencio, el embajador en Washington, Daniel García-Peña, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien destacó los resultados de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Hoy inicio mi agenda en Washington como Jefe de Estado, dispuesto a seguir fortaleciendo la relación entre dos naciones que comparten un mismo objetivo: la lucha contra el narcotráfico, desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios.



Me acompaña mi… pic.twitter.com/2r9j4Omo8P — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Manifestaciones de apoyo en Bogotá

Mientras se desarrollaba la reunión en Washington, en Bogotá se registraron manifestaciones de apoyo al presidente Petro. Cientos de personas se concentraron en la Plaza de Bolívar, convocadas por el oficialismo, para respaldar al mandatario en medio de la tensión con Estados Unidos y la polarización política interna.

"Gustavo: Un gran Honor.

Amor a Colombia". Donald Trump. pic.twitter.com/1Tl7eIbAPr — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Sin declaraciones conjuntas, pero con señales

Al término del encuentro, ambos gobiernos confirmaron el fin de la reunión sin ofrecer una declaración conjunta. Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que el objetivo principal fue “reparar la relación bilateral” y restablecer canales de comunicación tras meses de confrontación.

La fotografía compartida por Petro y el mensaje manuscrito atribuido a Trump quedaron como la principal señal pública del encuentro: un gesto cuidadosamente medido para mostrar distensión, sin ocultar que la relación entre Bogotá y Washington sigue en una etapa de redefinición.

