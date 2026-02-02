Gustavo Petro llega a EE. UU. para reunirse con Donald Trump: esta es la agenda

Gustavo Petro llega a EE. UU. para reunirse con Trump: conoce la agenda, los temas bilaterales y el contexto

El presidente de Colombia llegó a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump.

En las primeras horas de la madrugada de este lunes 2 de febrero, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a Washington D. C. para cumplir con una visita oficial de Estado que se extenderá hasta el próximo 5 de febrero y que tendrá como punto central una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, programada para este martes 3 de febrero.

La llegada del mandatario colombiano se produjo a las 00:30, según confirmó la cuenta oficial de la Presidencia de la República, desde donde se indicó que con este arribo se da inicio formal a la agenda diplomática bilateral entre Colombia y Estados Unidos.

Reunión Petro–Trump



El encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump abordará temas clave relacionados con la cooperación bilateral y una agenda más amplia de interés regional. Antes de emprender el viaje, el jefe de Estado colombiano aseguró que existen múltiples razones para avanzar en un acuerdo de alcance continental.

“Tenemos muchas razones para lograr un Pacto por la Vida en todas las Américas, en el mundo y ojalá dentro de Colombia”, afirmó Petro desde el Comando Aéreo de Transporte Militar.

La reunión se produce tras varios meses de tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos, lo que le otorga un carácter especialmente relevante en el escenario político internacional.

Tensiones diplomáticas y revocación de visa



La relación entre Colombia y Estados Unidos se deterioró de forma significativa luego de que el gobierno estadounidense revocara la visa al presidente Gustavo Petro, a miembros de su familia y al entonces ministro del Interior, Armando Benedetti. La decisión se tomó tras la participación del mandatario colombiano en un discurso sobre Palestina en septiembre de 2025, lo que generó fuertes reacciones políticas.

Para esta visita, a Petro se le otorgó una visa temporal de cinco días, exclusivamente para asistir a los compromisos oficiales en Washington.

Comitiva oficial que acompaña al presidente



El presidente Gustavo Petro llegó a Estados Unidos acompañado por una comitiva de alto nivel. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa al mandatario descendiendo del avión junto a la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quienes también participarán en varias reuniones clave.

