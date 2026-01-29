Cancilleres de Ecuador y Colombia dialogan mientras crece la disputa arancelaria

Tensión entre Daniel Noboa y Gustavo Petro marca el Foro de la CAF en Panamá

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld y su par de Colombia, Rosa Villavicencio, mantuvieron conversaciones en un contexto de creciente tensión comercial.

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld y su par de Colombia, Rosa Villavicencio, mantuvieron conversaciones en un contexto de creciente tensión comercial, luego de que ambos gobiernos impusieran aranceles del 30% a productos de su contraparte.

La reunión se extendió por unos 35 minutos y se realizó en uno de los salones anexos al área principal del foro. De acuerdo con la información publicada por un medio colombiano, en el encuentro se abordaron temas relacionados con la lucha contra el narcotráfico, asunto que figura entre las razones que motivaron al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, a imponer un arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia.

“Existe un canal de diálogo entre los cancilleres de ambos países, en el cual Ecuador ya ha expuesto su posición y está a la espera de una respuesta por parte de Colombia”, señalaron desde la Cancillería ecuatoriana.

¿Por qué surgió la disputa entre Ecuador y Colombia?

La disputa se originó el 21 de enero, cuando el presidente Daniel Noboa anunció una tasa del 30% sobre las importaciones colombianas, argumentando falta de cooperación del gobierno de Gustavo Petro en el control del narcotráfico en la frontera. Colombia respondió con medidas recíprocas gravando más de 50 productos ecuatorianos con el mismo porcentaje y suspendiendo la venta de electricidad hacia Ecuador

La tensión arancelaria ha expuesto, además, otros elementos políticos que han marcado la relación en los últimos años, como el desacuerdo sobre temas fronterizos, episodios diplomáticos recientes y la cooperación en seguridad. Sin embargo, tanto Quito como Bogotá coinciden en que la salida debe ser dialogada, aunque difieren en el ritmo y en las condiciones para iniciar conversaciones directas.

Organismos regionales también han intervenido en el intento de paralizar la crisis. La Comunidad Andina (CAN) pidió oficialmente suspender temporalmente las medidas arancelarias para facilitar el diálogo, propuesta que hasta ahora no ha sido aceptada plenamente por ninguna de las partes.

