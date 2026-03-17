Argentina oficializa salida de la OMS bajo gobierno de Javier Milei

Milei confirmó la desvinculación de Argentina de la OMS, decisión que se hace efectiva tras un año de la notificación

El gobierno de Javier Milei confirmó la desvinculación de Argentina de la Organización Mundial de la Salud.

Argentina formalizó este martes 17 de marzo su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una medida impulsada por el presidente Javier Milei y anunciada por el canciller Pablo Quirno a través de sus redes sociales. La decisión se hace efectiva al cumplirse más de un año de la notificación enviada el 5 de febrero de 2025, en línea con lo establecido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

El gobierno argentino subrayó que la desvinculación no implica pérdida de fondos, ya que el país no recibía financiamiento directo de la OMS. Según el Ejecutivo, la medida otorga mayor flexibilidad para implementar políticas sanitarias adaptadas al contexto nacional y reafirma la soberanía en materia de salud.

Críticas a la gestión de la pandemia

La salida de la OMS se enmarca en fuertes cuestionamientos del gobierno de Milei hacia el rol del organismo durante la pandemia de la COVID-19. El Ejecutivo considera que las cuarentenas promovidas por la institución generaron graves consecuencias económicas y sociales, afectando a trabajadores, empresas y al sistema educativo.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, calificó el confinamiento en el 2025 como “el encierro más largo de la historia de la humanidad” y lo vinculó con la gestión del expresidente Alberto Fernández. Milei, por su parte, acusó a la OMS de haber sido “el brazo ejecutor del mayor experimento de control social de la historia” y sostuvo que las medidas avaladas podrían constituir “delitos de lesa humanidad”.

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El mandatario afirmó que las recetas del organismo no se basaban en evidencia científica, sino en influencias políticas, y llamó a repensar el papel de los organismos supranacionales en la comunidad internacional.

Precedentes de Estados Unidos

Dos semanas antes del anuncio de salida el año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para retirar a su país de la OMS, alegando desequilibrios en los aportes financieros entre Washington y Pekín.

Aunque Trump ya había impulsado una medida similar en 2020, esta no se concretó debido al cambio de gobierno en 2021. El gobierno argentino asegura que continuará promoviendo la cooperación en salud mediante acuerdos bilaterales y espacios regionales, priorizando la soberanía nacional en la toma de decisiones.

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