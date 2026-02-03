Trump dice que se llevó "muy bien" con Petro y que ambos hablaron sobre "sanciones"

El mandatario de EE.UU. dijo que trambién se estaban trabajando en otros asuntos, incluidas las sanciones

Gustavo Petro junto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión este martes, en la Casa Blanca, en Washington (Estados Unidos).

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes 3 de febrero de 2026que durante su encuentro con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, se llevaron "muy bien" y que ambos están trabajando en distintos asuntos, incluyendo sanciones.

RELACIONADAS Petro afirma que Trump aceptó mediar para recomponer su relación con Daniel Noboa

Aunque el republicano no especificó a qué tipo de castigos se estaba refiriendo, en octubre Washington designó a Petro y a su familia como personas involucradas en el tráfico de drogas y en septiembre retiró la certificación a Colombia como país aliado en la lucha contra el narcotráfico.

Trump dijo también que ambos acercaron posturas en el combate contra el tráfico de drogas.

"Trabajamos en ello (el narcotráfico) y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien, y estamos trabajando en eso", explicó el presidente estadounidense.

"También estamos trabajando en otros asuntos, incluidas las sanciones. Y tuvimos una reunión muy buena, me pareció fantástica", añadió.

El propio Petro dijo hoy en una rueda de prensa posterior que salió de su reunión con Trump en la Casa Blanca con una "impresión positiva" y un "aire optimista" tras un "momento de grave tensión".

VIDEO | La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, concluyó este martes en la Casa Blanca tras dos horas de diálogo, con el objetivo de relanzar la relación bilateral después de un año de desencuentros. pic.twitter.com/hRrGSf31ko — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 3, 2026

Del 1 al 10, la reunión fue un 9

En una entrevista con Caracol Radio previa a esta comparecencia, Petro dijo que no habló con el mandatario estadounidense sobre su salida de la mencionada lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y aseguró que lo importante era sacar de dicho listado a Venezuela y Colombia en su conjunto.

La Cámara Baja pone fin al cierre parcial del Gobierno en EE.UU. Leer más

En exclusiva con Caracol Radio calificó la reunión con una nota alta. “Del 1 al 10, la reunión fue un 9”, dijo. Según relató, elogió en varias ocasiones al presidente estadounidense. “Le dije que era un buen diseñador. Vi la Casa Blanca más bonita”.

Petro también dijo que propuso a Trump que Bogotá y Caracas trabajen conjuntamente en el terreno militar para combatir el narcotráfico y que le pidió ayuda para capturar a importantes líderes de los carteles.

La cita se producido tras un año de fuertes tensiones y acusaciones cruzadas entre ambos mandatarios y ha estado especialmente enfocada en el tema del tráfico de drogas.

Washington ha venido sosteniendo que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro, mientras que éste defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!