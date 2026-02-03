Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Mundo, Estados Unidos, Colombia, Donald Trump, Gustavo Petro
Gustavo Petro junto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión este martes, en la Casa Blanca, en Washington (Estados Unidos).EFE

Trump dice que se llevó "muy bien" con Petro y que ambos hablaron sobre "sanciones"

El mandatario de EE.UU. dijo que trambién se estaban trabajando en otros asuntos, incluidas las sanciones

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes 3 de febrero de 2026que durante su encuentro con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, se llevaron "muy bien" y que ambos están trabajando en distintos asuntos, incluyendo sanciones.

RELACIONADAS

Aunque el republicano no especificó a qué tipo de castigos se estaba refiriendo, en octubre Washington designó a Petro y a su familia como personas involucradas en el tráfico de drogas y en septiembre retiró la certificación a Colombia como país aliado en la lucha contra el narcotráfico.

Trump dijo también que ambos acercaron posturas en el combate contra el tráfico de drogas.

"Trabajamos en ello (el narcotráfico) y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien, y estamos trabajando en eso", explicó el presidente estadounidense.

"También estamos trabajando en otros asuntos, incluidas las sanciones. Y tuvimos una reunión muy buena, me pareció fantástica", añadió.

El propio Petro dijo hoy en una rueda de prensa posterior que salió de su reunión con Trump en la Casa Blanca con una "impresión positiva" y un "aire optimista" tras un "momento de grave tensión".

Del 1 al 10, la reunión fue un 9

En una entrevista con Caracol Radio previa a esta comparecencia, Petro dijo que no habló con el mandatario estadounidense sobre su salida de la mencionada lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y aseguró que lo importante era sacar de dicho listado a Venezuela y Colombia en su conjunto.

Mike Johnson

La Cámara Baja pone fin al cierre parcial del Gobierno en EE.UU.

Leer más

En exclusiva con Caracol Radio calificó la reunión con una nota alta. “Del 1 al 10, la reunión fue un 9”, dijo. Según relató, elogió en varias ocasiones al presidente estadounidense. “Le dije que era un buen diseñador. Vi la Casa Blanca más bonita”.

RELACIONADAS

Petro también dijo que propuso a Trump que Bogotá y Caracas trabajen conjuntamente en el terreno militar para combatir el narcotráfico y que le pidió ayuda para capturar a importantes líderes de los carteles.

La cita se producido tras un año de fuertes tensiones y acusaciones cruzadas entre ambos mandatarios y ha estado especialmente enfocada en el tema del tráfico de drogas.

Washington ha venido sosteniendo que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro, mientras que éste defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Mario Godoy: enjuiciado político VIP

  2. Super Bowl: Anuncios rompen récord y cuestan hasta $ 10 millones

  3. Inocar advierte mar agitado en la costa ecuatoriana por oleaje del Pacífico

  4. Las lluvias en Chimborazo dejan comunidades aisladas y un fallecido

  5. “Por favor, déjenla morir”: Hija de Mónica Spear rechaza recreaciones con IA

LO MÁS VISTO

  1. Alineaciones y cómo ver Arsenal vs. Chelsea EN VIVO | Copa de la Liga

  2. Albacete vs. Barcelona HOY: alineaciones y dónde ver EN VIVO | Copa del Rey

  3. Reimberg: Chone Killers y Choneros manejaban agencias de tránsito en Durán y Manta

  4. Manzano asegura que Ecuador no tendrá apagones y aumenta la generación eléctrica

  5. Cómo aplicar a los créditos de desarrollo humano: Gobierno ha entregado $18 millones

Te recomendamos