La Cámara Baja pone fin al cierre parcial del Gobierno en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional tiene financiación solo hasta el 13 de febrero, fecha límite para un nuevo acuerdo

El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson en el Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, EE.UU., el 3 de febrero de 2026.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes, 3 de febrero de 2026, un proyecto de ley de presupuesto que pone fin a casi cuatro días de cierre parcial del gobierno federal por falta de fondos.

RELACIONADAS Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante la Cámara por el caso Epstein

Se espera que el presidente Donald Trump promulgue de inmediato la nueva legislación. El resultado de esta aprobación previa estaba en el aire después de que varios legisladores republicanos amenazaran con votar en contra porque se negaban categóricamente a renegociar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, del que dependen el servicio de migraciones y la patrulla fronteriza, como exigen los demócratas.

Finalmente, el proyecto siguió adelante con 217 votos a favor y 215 en contra.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, pasó gran parte del lunes negociando con los legisladores de su partido para evitar que se prolongue la parálisis.

Trump salió al paso el lunes para convencer a sus partidarios: "Debemos reabrir el Gobierno y espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar esta ley", declaró.

Financiación con fecha límite

Michelle Bachelet es nominada a secretaria general de la ONU con apoyo regional Leer más

El conflicto en este proyecto de financiación tiene su origen en las recientes muertes de dos manifestantes en Mineápolis a manos de agentes federales de migraciones y de la patrulla fronteriza.

Esas muertes desataron la furia de los demócratas, que consiguieron retrasar la semana pasada la votación de varias leyes presupuestarias.

Las partidas presupuestarias permitirán a la mayor parte de agencias funcionar el resto del ejercicio, con la excepción del Departamento de Seguridad Nacional, encargado de inmigración y cuya financiación aún va a tener que seguir negociándose.

El mencionado departamento solo recibirá de momento fondos hasta el próximo 13 de febrero debido a las exigencias del Partido Demócrata para reformar sus operaciones.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!