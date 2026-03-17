Teyana Taylor confronta a guardia de seguridad tras incidente en los Óscar 2026

Tras la difusión del video, la empresa Security Industry Specialists emitió un comunicado enviado a Variety sobre lo ocurrido

Un momento ocurrido durante la ceremonia de los Óscar 2026 generó conversación en redes sociales después de que la cantante y actriz Teyana Taylor se enfrentara a un guardia de seguridad en una zona del evento. El incidente ocurrió luego de que la película One Battle After Another ganara el premio a mejor película durante la gala celebrada en el Dolby Theatre.

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Un video del momento se difundió en redes sociales y muestra a la actriz discutiendo con un miembro del equipo de seguridad en medio de un área con invitados. Según un testigo citado por Variety, el hecho ocurrió cuando parte del elenco y del equipo de la producción intentaba regresar al escenario para una fotografía grupal después de recibir el premio.

La fuente señaló que el guardia “los detuvo por la fuerza cuando intentaban volver al escenario y puso las manos sobre Teyana”.

En las imágenes difundidas en internet se escucha a Taylor cuestionar la acción del guardia. “Eres un hombre poniendo tus manos sobre una mujer”, dijo la actriz durante el intercambio. También afirmó que el hombre “literalmente me empujó” y que “casi empujó” a otra mujer que estaba cerca.

Horas después del incidente, Taylor se pronunció en declaraciones recogidas por TMZ. “El equipo de seguridad estaba haciendo demasiado”, señaló.

La actriz también explicó: “Siempre hay uno, pero estoy perfectamente bien. Estoy feliz. No hay nada que suponer. Lo primero que hace la gente es sacar conclusiones. Pero al final del día no tolero la falta de respeto, especialmente cuando no está justificada ni provocada”.

El comunicado de la empresa de seguridad

Tras la difusión del video, la empresa Security Industry Specialists emitió un comunicado enviado a Variety sobre lo ocurrido.

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“Hubo una breve interacción que involucró a la señora Taylor y a un miembro de nuestro equipo de seguridad durante el evento de anoche. Nuestro personal estaba trabajando para controlar un área concurrida y garantizar la seguridad de todos los invitados. Durante esa interacción hubo un contacto incidental y lamentamos que la situación haya escalado. Este no es el estándar de profesionalismo que esperamos de nuestro equipo y hemos abordado el asunto internamente para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir”.

El episodio ocurrió durante una ceremonia marcada por el triunfo de One Battle After Another. La producción dirigida por Paul Thomas Anderson fue la más premiada de la noche con seis estatuillas: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Casting, Mejor Edición, Mejor Guion Adaptado y Mejor Actor de Reparto para Sean Penn.

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